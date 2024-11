Tom Cruise schlüpft zum achten Mal in die Rolle des Super-Agenten Ethan Hunt. Der neue Trailer zu "Mission: Impossible 8: The Final Reckoning" zeigt: Die Fans des Franchise werden den Film sehr wahrscheinlich sehr lieben. Besser ist es: Denn beim Dreh ist einiges schiefgegangen und das Budget ist explodiert ...

Drama am Set von "Mission: Impossible" Teil 7 und 8

Man könnte meinen, dass die echte "Mission: Impossible" nicht vor der Kamera, sondern dahinter stattfand. Denn eigentlich sollte alles anders ablaufen, doch der ganze Dreh zum siebten und achten Teil des beliebten Action-Franchise stand unter einem schlechten Stern. Geplant war, dass beide Teile hintereinander abgedreht und mit Abstand eines Jahres released werden - doch dann kam Corona und verzögerte den Dreh zum siebten Film, was auch das Budget überstrapazierte. Also wurde der Plan verworfen und "Mission: Impossible - Dead Reckoning Teil Eins" wurde bereits 2023 in die Kinos gebracht. Trotz guter Kritiken blieb der große Erfolg an den Kinokassen aus, er spülte weltweit nur 570 Millionen Dollar ein, bei einem Budget von 290 Millionen US-Dollar. Klar, ein Plus - aber nicht so groß wie eben erhofft, was auch an den starken Rivalen des Sommers, "Oppenheimer" und "Barbie" gelegen haben konnte.

Jetzt gab's den ersten Teaser zu Teil zwei, merklich "Mission: Impossible 8: The Final Reckoning". Eigentlich sollte er mal "Dead Reckoning Teil 2" heißen, das wurde durch den langen Abstand aber jetzt einfach umgeändert. Auch dieser Filmdreh wurde vom Pech verfolgt, denn nach Corona erschütterten die Streiks, erst die der Drehbuchautoren und dann der Schauspieler-Gilde, die amerikanische Filmindustrie. Mitten in diesem Chaos wurde "Mission: Impossible 8" gedreht, was die Ausgaben für den Dreh auf 400 Millionen US-Dollar anwachsen ließ.

Ist das der letzte "Mission: Impossible"- Film?

Regisseur Christopher McQuarrie und Tom Cruise sollen trotzdem weiter mit Ideen herumspielen, wie ein neunter Teil aussehen könnte. Doch ob es weitergeht, wird wahrscheinlich auch die Kinokasse entscheiden. Die unmögliche Mission von Film acht scheint es also zu sein, das Franchise zu retten und wieder extrem viel Kohle zu machen.

Oder ist mit dem 8. Teil sowieso Schluss? Schließlich lässt das Wort "final" darauf schließen. Außerdem sagt Tom Cruise in seiner Rolle als Ethan Hunt im Trailer "Du musst mir vertrauen, ein allerletztes Mal". Auffällig ... immerhin geht die Agenten-Reihe auch schon fast 30 (!) Jahre - der erste Teil kam 1996 in die Kinos. Und Tom Cruise wird auch nicht mehr jünger. Er ist mittlerweile über 60 Jahre alt und schmeißt sich immer noch voller Eifer aus Flugzeugen oder macht Motorrad-Stunts. Doch man darf davon ausgehen, dass das auch einem Ton Cruise in dem Alter immer schwerer fällt.

Vielleicht sollten die Ideen also auch einfach Ideen bleiben? Denn Tom Cruise ist wie gesagt 62 Jahre alt - und könnte sich mal wieder auf die ernsteren Filme besinnen. Immerhin will der bekennende Scientologe seit Jahren einen Oscar - und MIP wird ihm wohl nicht dahin bringen. Vier Nominierungen hatte er schon, doch eben keinen davon gewonnen. Denn was einige vielleicht vergessen haben: Tom Cruise ist viel mehr als ein einseitiger Action-Star.

Er ist einer der besten Drama-Schauspieler seiner Generation, was er in Filmen wie "Eyes Wide Shut" oder "Jerry McGuire - Spiel deines Lebens" bewiesen hat. Zuletzt kam er seinem alten Glanz vielleicht in "Barry Seal - Only in America" erreichen. Zumindest hat der Film einen "Rotten Tomatoes"-Score von 86 % und Cruise glänzt in seiner Rolle. Action gibt's zwar auch, aber eben nicht nur. Ist das vielleicht eine Zukunft, in der sich Tom wohlfühlen könnte, oder will er sich und der Welt seine chronische Jugendlichkeit mit weiteren Actionstreifen beweisen? Bleibt abzuwarten.

Schau hiere "Barry Seal - Only in America" und lass dich von Tom Cruise Talent überzeugen Tom Cruise wird im Film von der CIA verfolgt - denn er ist Drogenschmuggler ...

Schaue hier den Trailer zu "Mission: Impossible 8: The Final Reckoning"

Darum geht es in "Mission: Impossible 8: The Final Reckoning"

Der Film setzt, anders als der neue Titel erwarten lässt, direkt an das offene Ende des siebten Teils an. Den sollte man also vorher fürs Verständnis gesehen haben (oder sich die Handlung grob durchlesen).

Ethan Hunt (Tom Cruise) und sein Team wollen ein russisches U-Boot finden, denn an Bord ist eine KI, die die Welt in Chaos stürzen kann. Das wollen sie verhindern und die künstliche Intelligenz zerstören. Natürlich wollen das einige Bösewichte verhindern, vor allem der skrupellose Gabriel (Esai Morales).