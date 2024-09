Update zum "Community"-Film: Was wir bisher wissen!

Fans der Comedy-Serie "Community" können aufatmen: Es wird einen Film geben! Alles, was du dazu wissen musst, gibt's hier.

Darum muss es einen "Community"-Film geben

"Six Seasons and a Movie!" - also "Sechs Staffeln und ein Film!" fordern die Fans der Comedy-Show "Community" nun schon seit dem Finale der letzten (und sechsten) Staffel. Das war im Jahr 2015 - die Fans haben also echt Ausdauer. Aber wer kann es ihnen verübeln? "Community" ist zwar nie eine der ganz großen Hit-Shows geworden, aber wenn man sie einmal geschaut hat, gibt es kein Zurück mehr: Man ist Teil der - nun ja - "Community"-Community.

Die Serie spielt eigentlich an einem Community-College, also keiner der noblen Privat-Unis, sondern einer der "schlechteren" öffentlichen Colleges, die nicht den besten Ruf in Sachen Ausbildung haben. Hier treffen sieben Student:innen in einer Spanisch-Lerngruppe aufeinander. Und der Spaß beginnt.

Das verrückte Studienleben am Greendale College solltest du gesehen haben Lachflash sind hier unausweichlich.

Was die Serie so großartig macht: ihre popkulturellen Referenzen. Da Abed Nadir, gespielt von Danny Pudi, ein absoluter Film-Nerd ist, gibt es zig Anspielungen und Zitate aus der Filmwelt. Auch die Machart ist ein popkulturelles Fest: Mal gibt es eine Folge, in der alle Knetfiguren sind (eine Referenz auf Stop-Motion-Filme wie "Wallace and Gromit"), dann wieder sieht in einer Folge alles aus wie in einem Videospiel.

So auch "Six Seasons and a Movie", das auf die Folge 21 von Staffel 2 zurückgeht. Abed ist ein großer Fan von "The Cape", eine NBC Superhelden-Serie, die 2011 nach einer Staffel gecancelled wurde. Und ja, die Show gab es wirklich.

In der Episode verkleidet er sich als besagter Superheld und sagt zum ersten Mal den Satz "Six Seasons and a Movie", der danach weiter in der Serie sporadisch auftaucht. Der Satz wurde zu einem Paradigma, an dem man Erfolg messen kann - und die Serienmacher haben sich das zu Herzen genommen. "Community" lief sechs Staffeln lang - doch wo bleibt der Film?

Updates zum "Community"-Film

Bereits 2022 wurde verkündet, dass der Film umgesetzt werden soll. Die vielen Fans, die sich jahrelang dafür eingesetzt haben, wurden erhört! Doch auch zwei Jahre danach gibt es immer noch keinen Film. Woran liegt es?

"Community: The Movie" scheint so greifbar wie nie. Der Streik in Hollywood hat eine Veröffentlichung 2023 unmöglich gemacht. Doch im Januar 2024 sagte Donald Glover, der Troy Barnes spielt: „Mir wurde heute gesagt, dass das Drehbuch fertig ist.” Und er bestätigte: "Es kommt auf den Terminplan an, aber ich bin dabei. Ich bin voll und ganz dabei.”

Donald Glover, der hinter der Hit-Serie "Atlanta" steckt und daneben in vielen Filmprojekten mitwirkt, ist auch als Musiker aktiv. Unter dem Namen Childish Gambino knackt er regelmäßig Rekorde.

Comedian und Schauspieler Joel McHale (Jeff Winger) gab ebenfalls zu, dass das Drehbuch steht, aber noch kein genauer Termin. Macht aber Hoffnung, dass der Film bald verwirklicht werden könnte: "Ich glaube wirklich, dass es dieses Jahr und wahrscheinlich nächste Woche passieren wird. Im Grunde geht es darum, Donalds Zeitplan einzuhalten."

Und auch Alison Brie, die die strebsame Annie Edison verkörperte, gab bereits Einblicke, was uns erwarten kann: "Ich habe das Drehbuch gelesen und es ist so lustig."

Auch der restliche Cast inklusive Serienmacher Dan Harmon (der auch hinter "Rick und Morty" steckt) sind mit an Bord. Ausnahme: Chevy Chase, der es sich am Set mit rassistischen Äußerungen und generell schwierigem Verhalten mit allen verscherzt hat.

Wer nicht so lange warten kann: Auf Joyn gibt's alle sechs Staffeln "Community".