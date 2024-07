Bereits nächste Woche, am 24. Juli, feiert der dritte Teil der "Deadpool"-Reihe "Deadpool & Wolverine" seine Premiere in den deutschen Kinos. Falls du eine Auffrischung benötigst, was die beiden Superhelden zuletzt angestellt haben, kannst du dir ihre letzten Filme dieses Wochenende - bequem von der Couch aus - anschauen.

Anzeige

Bevor die beiden Superhelden Deapool (Ryan Reynolds) und Wolverine (Hugh Jackman) in ihrem Film "Deadpool & Wolverine" auf der Leinwand gemeinsam zu sehen sein werden, zeigen sie auf ProSieben oder im Livestream auf Joyn, was sie ohne den jeweils anderen bewerkstelligen können.

Dieses Wochenende jagt ein Film-Highlight das nächste:

Anzeige

Anzeige

"Deadpool"

Ausstrahlung: Freitag, den 19. Juli um 20:15 Uhr auf ProSieben

Wiederholung: Freitag, den 26. Juli um 22:55 Uhr auf ProSieben

Darum geht's: Wade Wilson (Ryan Reynolds) sehnt sich nach einem neuen, ruhigeren Leben. Er lässt sein altes Söldner-Dasein hinter sich und trifft sogleich die Liebe seines Lebens (Morena Baccarin). Es könnte nicht besser laufen. Doch natürlich wird genau in diesem schönen Moment eine verheerende Diagnose: Krebs im Endstadium. Doch ganz so einfach gibt er nicht auf und lässt sich auf ein unerprobtes Genexperiment ein. Und irgendwie klappt's. An der Krebskrankheit stirbt er zwar nicht mehr durch die neuen Regenerationsfähigkeiten, aber dafür ist er auf ewig entstellt. Jetzt sucht er als Deadpool diejenigen, die ihm das angetan haben.

Mit "Deadpool" hat sich Ryan Reynolds in die Herzen der Zuschauer:innen gespielt. Die Rolle ist einfach perfekt auf den Schauspieler und seinen verrückten Humor zugeschnitten. Bei diesem Comedy-Spektakel wird man zu Hause auch mal direkt angesprochen - was die Lachflashs nur erhöht.

Anzeige

Anzeige

"Deadpool 2"

Ausstrahlung: Sonntag, den 21. Juli um 20:15 Uhr auf ProSieben

Wiederholung: Sonntag, den 28. Juli um 22:45 Uhr auf ProSieben

Darum geht's: Der aus der Zukunft kommende Cyborg Cable (Josh Brolin) will mit allen Mitteln einen Jungen (Julian Dennison) umbringen. Denn dieser soll verantwortlich für die dystopische Zukunft sein, aus der er stammt. Um den (noch unschuldigen) Jungen zu beschützen und seine Chancen im Kampf gegen den mächtigen Cyborg zu erhöhen, stellt Deadpool die X-Force aus vielversprechenden Superhelden-Anwärter:innen zusammen. Na ja, bei dieser schrägen Crew wäre er vermutlich alleine besser daran gewesen ...

Für "Deadpool 2" hat Ryan Reynolds John-Wick-Produzent David Leitch mit ins Boot geholt. Und die beiden haben zusammen in Sachen Metahumor und Action gegenüber dem Vorgänger noch einen draufgesetzt. Die lockere Superhelden-Gaudi hat über 760 Millionen US-Dollar an den Kinokassen eingespielt. Durch den Erfolg sollen weitere unkonventionelle Superheldenfilme bewilligt worden sein. Wie beispielsweise "Logan: The Wolverine" ...

In "Deadpool 2" wollen Deadpool und die X-Force einen Jungen retten, der von einem Zeitreisenden flieht. © picture alliance / AP Photo

Anzeige

Anzeige

"Logan: The Wolverine"

Ausstrahlung: Sonntag, den 21. Juli um 22:40 Uhr auf ProSieben

Wiederholung: Montag, den 29. Juli um 01:10 Uhr auf ProSieben

Darum geht's: In einer nahen Zukunft haben sich die X-Men getrennt. In der Nähe der mexikanischen Grenze lebt Logan (Hugh Jackman) abgeschieden von der Zivilisation und kümmert sich um einen pflegebedürftigen Professor X (Patrick Stewart).

Als dann eines Tages ein Mädchen mit außergewöhnlichen Mutanten-Fähigkeiten auftaucht, das von einer dunklen Organisation verfolgt wird, ändert sich plötzlich sein Einsiedler-Leben. Um sie zu beschützen, muss der Krallen schwingende Superheld seine letzten Kräfte mobilisieren.

Mit "Logan" hat James Mangold mit dem gewohnten Bild des starken Superhelden gebrochen und eine verletzliche Seite der Figuren gezeigt. Mit vollem Erfolg: Der Film zählt unter Fans zu einem Highlight des Superheld:innen-Genres.

Daher ist es wenig verwunderlich, dass er auch unter Kritiker:innen sehr beliebt ist. Für die Kategorie "Bestes adaptiertes Drehbuch" wurde der Film für einen Oscar nominiert. Diese tolle Performance von Hugh Jackman solltest du dir nicht entgehen lassen!