"Yiehaa! Unser Traum vom Wilden Westen" heute bei Kabel Eins: Das fasziniert uns so an Cowboys und Co.

Cowboys und Cowgirls aufgepasst! Der Wilde-West-Trend kommt nach Deutschland - und zwar direkt in dein Wohnzimmer. Ab dem 5. September 2024 entführt dich die Doku-Serie "Yiehaa! Unser Traum vom Wilden Westen" in eine Welt voller Country-Abenteuer.

Ab 5. September 2024 immer donnerstags um 20:15 Uhr im Livestream oder bei Kabel Eins "Yiehaa! Unser Traum vom Wilden Westen"

Der Country-Trend in Deutschland - ein Lebensgefühl erobert das Land

Countrymusik, Cowboyboots und reiten wie im Wilden Westens sind in den letzten Jahren auch in Deutschland immer populärer geworden. Was früher als Nische galt, hat sich inzwischen zu einem großflächigen Trend entwickelt. Inzwischen gibt es in Deutschland über 100 Westernstädte und mehr als 1.000 Ranches, auf denen das amerikanische Lebensgefühl gelebt wird. Es ist eine regelrechte Subkultur entstanden, die von Festivals über Country-Bars bis hin zu Reenactments reicht. Aber auch abseits dieser Hotspots sind der Style, die Songs und die Szene zum Trend geworden.

Nicht nur in ländlichen Regionen, sondern auch in Großstädten finden immer mehr Menschen Gefallen am Western-Lifestyle. Egal, ob beim Line Dance, durch Country-Musik wie von Dolly Parton oder The BossHoss oder dem Country-Core-Style in der Mode - der Wilde Westen ist absolut angesagt.

Country Fans aufgepasst: "Yiehaa! Unser Traum vom Wilden Westen" läuft ab September bei Kabel Eins

Der Wilde Westen ist für viele mehr als nur eine historische Epoche - er steht für Freiheit, Abenteuer und ein einzigartiges Lebensgefühl.

Und genau dieses Feeling bringt Kabel Eins ab dem 5. September 2024 zur Primetime deutschlandweit auf die Bildschirme. "Yiehaa! Unser Traum vom Wilden Westen" zeigt in vier spannenden Folgen, wie tief verwurzelt die Begeisterung für den Country-Lifestyle in Deutschland ist. Die Serie begleitet Western-Enthusiasten aus ganz Deutschland, die ihren amerikanischen Traum in verschiedenen Regionen des Landes verwirklichen wollen.

Jeden Donnerstag um 20:15 Uhr kannst du nun bei Kabel Eins in die Welt des Wilden Westens eintauchen. Jede Woche werden in einer neuen Episode die Country-Core-Fans Deutschlands vorgestellt. Von ihnen und ihren leidenschaftlichen Geschichten kannst du dich zu Hause anstecken und inspirieren lassen, selbst einen wilden Herbst zu erleben.

Livestream: Donnerstags ab dem 5. September um 20:15 "Yiehaa! Unser Traum vom Wilden Westen"

Lagerfeuer-Romantik und Western-Action - das erwartet dich bei "Yiehaa!"

In "Yiehaa!" geht es um mehr als nur kitschige Sonnenuntergänge und entspannte Ausritte. Die Doku-Serie zeigt die harte Arbeit, das Durchhaltevermögen und den Mut, den notwendig ist, um den Traum vom Wilden Westen auch in Deutschland leben zu können. In vier 90 Minuten langen Folgen begleitest du Menschen aus ganz Deutschland, die sich für den amerikanischen Western-Lifestyle entschieden haben - sei es auf einer Ranch in Bayern, in einer Westernstadt in Niedersachsen oder sogar mitten in der Hauptstadt Berlin.

Was alle Protagonisten gemeinsam haben, ist die Liebe zum kultigen Country-Style und die Sehnsucht nach dem rauen, authentischen Lebensgefühl des amerikanischen Westens.

Das passiert in der ersten Folge

Gleich am Donnerstag dem 05.09 triffst du in der ersten Folge Franziska und Karsten aus Brandenburg, die auf ihrer "Flower Horse Ranch" mit finanziellen Schwierigkeiten kämpfen. Anstatt aufzugeben, setzen sie auf eine innovative Idee: Glamping! Ob dieser Plan ihre Ranch retten kann, erfährst du in der ersten Episode.

Bereit für ein echtes Western-Abenteuer? Dann schalte ein und lass dich von "Yiehaa! Unser Traum vom Wilden Westen" mitreißen!