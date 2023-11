Howdy! Cowboystiefel sind wieder angesagt - so stylt ihr den beliebten Schuhtrend im Herbst 2023

Frühling, Sommer, Herbst oder Winter - Cowboystiefel gehen immer. Denn die beliebten Trend-Boots könnt ihr zum geblümten Sommerkleid genauso gut wie zur warmen Oversized-Jacke tragen. Und im Büro genauso wie auf einer Party oder einem Event. Wie das geht? Wir haben die schönsten Styling-Tipps für euch zusammengestellt.

Cowboystiefel: ein Schuh für die Ewigkeit

Cowboyboots sind eine Investition fürs Leben, denn mit jedem Tragen gewinnen sie an Persönlichkeit. Ähnlich wie bei einer Lederjacke: Die Falten, die sich mit der Zeit durch das Tragen bilden, lassen die Jacke nicht altern, sondern bilden den Charakter. Auch eure Cowboystiefel verändern sich mit der Zeit, sie passen sich in ihrer Form euren Füßen an. Sind sie einmal eingetragen, werden sie zu einem Teil von euch und integrieren sich mühelos in jeden Look und jeden Style.

Cowboyboots kombinieren: So tragen wir den Schuhtrend 2023 im Herbst und Winter

Nicht nur Cowboys und Cowgirls lieben die Westernstiefel mit ihrem zeitlosen Charme und einem Hauch von Nostalgie. Kein Wunder, denn die trendigen Cowboystiefel lassen sich vielseitig kombinieren. Durch den hohen Schaft und hochwertige Materialien halten sie eure Füße warm und sind auch im Herbst und Winter ein absolutes Must-have. Die Styling-Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt, denn die Stiefel zur Jeans, zum Mini- oder Maxikleid sorgen immer für einen tollen Look.

Traum-Duo #1 Cowboy-Boots und Denim

Cowboystiefel und Jeans sind eine tolle Kombination, die im Herbst und Winter genauso angesagt ist wie im Sommer. Mit dunklem Denim erzielt ihr einen tollen Herbstlook: Kombiniert eine gerade geschnittene Jeans und eine weit geschnittene Jacke mit euren Cowboy-Boots, die ihr gerne über der Hose tragen könnt. Der Look passt perfekt in die dunkle Jahreszeit und gibt euren Westernstiefeln die Präsenz, die sie brauchen. Ihr bevorzugt einen auffälligen Look mit Wow-Effekt? Dann setzt auf weiße Cowboystiefel, die zu Denim-Hot-Pants, Jeansjacke und schwarzem Crop-Top getragen werden - ein echter Y2K-Hingucker!

Traum-Duo #2 Kleid mit Cowboystiefeln

Cowboystiefel zum Kleid sind ein echtes Traum-Duo, und das nicht nur im Sommer. Gerade zu romantischen Kleidern sind Westernstiefel die perfekte Ergänzung und sorgen gleichzeitig für einen coolen und modernen Stilbruch. Wadenhohe Boots und Midikleider harmonieren perfekt, genauso kniehohe Stiefel und Minikleider. Um das Outfit wintertauglich zu machen, setzen wir auf den Layering-Look und tragen einfach ein Langarmshirt unter dem Kleid oder einen lässigen Strickpullover darüber.

Westernstiefel zur Hose

Cowboystiefel passen zu fast allen Cuts und lassen sich zu vielen Hosen stylen. Skinny Jeans oder gerade geschnittene Hosen werden im Stiefel getragen, der vorzugsweise einen hohen, weiten Schaft hat. Flared Jeans, Boot Cut oder auch eine Culotte passen perfekt zu Westernstiefeln mit niedrigem Schaft, der unter der Hose verschwindet. Auch Ankle-Boots im Western Stil matchen mit diesen Hosen. Weit geschnittene Hosen, beispielsweise Paperbag-Hosen, harmonieren mit hohen Stiefeln besonders gut, je nach Look und Laune könnt ihr den Stoff auch lässig in den Stiefelschaft stecken.

Cowboystiefel kombinieren: So tragen wir die beliebten Boots im Frühjahr und Sommer

Cowboystiefel im Sommer? Lieben wir! Denn zu leichten Sommerkleidern, Röcken, Shorts und Radlerhosen lassen sich die Westernstiefel wunderbar kombinieren. Leichte Stoffe wie Leinen oder Seide stehen im angesagten Stilbruch zu den schweren Stiefeln. Bunte Westernstiefel in Türkis oder Pink, weiße Cowboystiefel oder helles Wildleder liegen im Sommer besonders im Trend. Aber auch mehrfarbige und die klassischen braunen oder schwarzen Cowboystiefel haben im Sommer Saison.

Traum-Duo Kleid mit Cowboystiefel

Das Traum-Duo Kleid mit Cowboystiefel hat im Sommer Hochsaison: verspieltes Blümchenkleid, fließendes Boho-Dress, elegantes Slip-Dress oder Babydoll - Cowboystiefel passen immer. Der Trendschuh versprüht seine coolen, lässigen Vibes und macht die sommerlichen Outfits zum echten Eyecatcher.

Cowboystiefel im Business Outfit

Cowboystiefel im Office? Klar, geht das, denn Westernstiefel können auch schick sein. Gerade die klassischen Modelle in gedeckten Farben wie Schwarz, Braun oder Beige lassen sich durchaus officetauglich stylen. Tragt eure Cowboystiefel zum schlichten Hosenanzug, engen Steghosen, weiten Marlenehosen oder Anzugshorts und ergänzt das Outfit mit weißer Bluse oder Shirt und Blazer. Das Ergebnis ist ein eleganter Look, der durch die lässigen Cowboy-Boots einen coolen Touch bekommt.

Westernstiefel im Festival-Look

Sommerzeit ist Festival-Zeit! Auffällige Looks sind auf Events wie dem beliebten Coachella-Festival ein Muss. Da gehören Cowboystiefel definitiv zur Festival-Uniform dazu - je ausgefallener, desto besser! Silberne Statement-Stiefel, mehrfarbige Western-Boots oder farbige Cowboystiefel haben jetzt Hochsaison. Aber auch die klassischen Cowboy-Bots in gedeckten Farben verleihen eurem Festival-Outfit einen kultigen Touch.