18. Geburtstag: So teuer war die legendäre Party von Bill und Tom Kaulitz im Heide Park

Eigentlich ist es eine alte Geschichte: Ihren 18. Geburtstag, also vor 17 Jahren, feierten Bill und Tom Kaulitz (35) im Freizeitpark Heide Park Resort in Soltau. In seinem Podcast "Baywatch Berlin" sprach Klaas Heufer-Umlauf (41) das Thema wieder an. Bill und Tom gaben in ihrem Podcast ihren "Senf aus Hollywood" dazu ...

Im "Baywatch Berlin"-Podcast grübelten Klaas Heufer-Umlauf und seine Mitstreiter Jakob Lundt und Thomas Schmitt darüber, wie viel Geld die Tokio-Hotel-Zwillinge damals wohl hinblättern mussten. Schließlich hatten sie 2007 den gesamten Heide Park in Soltau gemietet.

Wie es dazu kam, hat Bill Kaulitz schon 2023 freimütig verraten. Während einer Episode von "Wer stiehlt mir die Show?" berichtete er im März locker über die Aktion: "Ich konnte damals nicht so einfach in Freizeitparks und darum musste ich den ganzen Park mieten." Denn damals waren Tokio Hotel Superstars und ständig von kreischenden Fans belagert. Weil sie aber mal wieder in einen Freizeitpark wollten, hätten sie ihn eben mieten müssen. Bill damals weiter: "Wir durften mit unseren Autos da entlangfahren und dann sind die mit dem Brezelstand immer hinterher."

Bill Kaulitz hat den ganzen Heide Park zum Geburtstag gemietet

Senf aus Hollywood: Bill und Tom Kaulitz laden zum Podcast-Beef

Damals konnte Show-Moderator Joko Winterscheidt kaum fassen, dass Bill und Tom das durchgezogen hatten. "Ich kenn so was nur von Angelina Jolie und so", meinte er damals. Das Thema scheint auch Jokos Entertainer-Partner Klaas Heufer-Umlauf nie so richtig losgelassen zu haben.

Vor allem, weil Bill Kaulitz schon damals keine klare Antwort auf die Kostenfrage hatte, die Joko letztes Jahr bei "Wer stiehlt mir die Show?" stellte. "Die Gage hier wird das nicht covern, das kann ich dir sagen", meinte Bill damals grinsend.

Nachdem Klaas nun in seinem "Baywatch Berlin"-Podcast erneut darüber sinnierte, was der Spaß damals wohl gekostet habe, gingen Bill und Tom in der letzten Folge ihres Podcasts "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" darauf ein. Natürlich auf ihre Art: locker und süffisant.

Bill und Tom Kaulitz nehmen Joko und Klaas auf die Schippe

Die Frage nach dem exakten Preis ließen sie auch diesmal unbeantwortet. Tom meinte, er könne sich "ehrlich gesagt nicht mehr dran erinnern." Bill fügte hinzu: "Der Heide Park hat dazu ein Verbot rausgeschickt und gesagt, wir äußern uns dazu nicht. Wir sagen es nicht."

Danach machten sich die beiden lustige Gedanken darüber, ob auch Klaas Heufer-Umlauf so eine Aktion finanziell stemmen könnte. "Es ist natürlich ein exklusiver Kreis. Und ob die Mäuse aus 'Baywatch Berlin' sich das leisten können? Ich meine: ja", sagte Bill.

"Die stecken voll", mutmaßte der Sänger über die finanzielle Potenz der Kollegen. "Und die sind auch so welche, die es nicht zeigen." Tom ergänzte flapsig: "Die wollen nicht, dass man's weiß."

Bill munterte dann auf: "Genau, aber ich sage euch: Macht's doch, mietet ihn euch. Ihr könnt's euch leisten, ihr mit eurer Tiefkühlpizza und den ganzen Podcasts und euren ganzen TV-Produktionen."

Bill Kaulitz: "Ihr habt vielleicht mehr Geld als wir"

Bill stellte klar: "Wir lieben euch sehr und ich finde euch wahnsinnig toll." Tom bestätigte und riet zum offeneren Umgang mit Geld: "Wir lieben euch, aber ihr könnt ruhig ab und zu mal raushauen." Bill mutmaßte ohnehin: "Aber ihr habt vielleicht noch mehr Geld als wir."

Geld, über das man auch im Kollegenkreis nicht permanent spricht. Bill: "Dann lasst uns mal Kontostände vergleichen." Tom hatte offenbar recherchiert: "Ich hab's groß auf meinem Zettel und da steht zum Beispiel Florida TV. Das ist ja Joko, Klaas und die ganze Clique. Wir lieben sie alle, wir haben wirklich ein gutes Verhältnis, aber wir sprechen nicht untereinander über Geld - und jetzt habt ihr das Thema aufgemacht."

Florida Entertainment ist die Firma, die sämtliche Erfolgsformate von und mit Joko und Klaas von "Duell um die Welt" über "Late Night Berlin" bis "Wer stiehlt mir die Show?" produziert.

Tom Kaulitz vermutet: "Das sind alles Sparfüchse"

Bill und Tom zogen das Thema - und die Kollegen - noch ein bisschen weiter auf. "Wir wissen, was ihr privat für Autos fahrt." Tom dazu: "Genau, wir fahren alle ähnlich unsympathische Autos." Bill obendrauf: "Klaas, liebe Grüße. Wir haben die gleiche Karre, deine war vielleicht noch teurer."

Dann setzte ein latentes schlechtes Gewissen ein, aber nur kurz: "Das finden die jetzt aber nicht gut, aber da müssen sie jetzt mit leben." Denn, so Tom: "Ja, die haben das Geld-Thema aufgemacht."

Dann ging's zurück zum Ausgangspunkt: "Und jetzt das Ding: Ihr könnt es euch locker leisten, das auch mal zum Geburtstag zu machen. Es tut weh, aber weil ich eben auch glaube, dass das alles Sparfüchse sind. Die fahren zwar prollige Autos, aber ansonsten sind es Sparfüchse."

Bill ergänzte: "Leistet euch doch auch mal einen Freizeitpark zum Geburtstag. Finanziell ist es euch möglich." Es folgte Toms abschließender Appell zum Gönnen: "Haut doch mal einen raus. Bleibt mit uns - genießt das Leben!"