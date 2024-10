20 Jahre Ehe-Glück: So schwärmt Lukas Podolski von seiner Frau Monika

Lukas Podolski (39) hält sein Privatleben normalerweise weitestgehend aus der Öffentlichkeit raus. In einem seltenen Interview verriet der Fußballer aber, wie er mit 17 Jahren seine Ehefrau Monika kennenlernte.

Anzeige

Poldis Abschiedsspiel verpasst? Hier kannst du es nachholen Streame jetzt alle Highlights von und mit Lukas Podolski

Bereits seit 2004 ist Fußballstar Lukas Podolski mit seiner Ehefrau Monika Podolski (*1986) zusammen. Im April 2011 gaben sich die Eltern von drei Kindern in einem kleinen Ort in Polen das Jawort. Mit Verona Pooth plauderte der Kicker im Podcast "More Than Talking" im vergangenen Februar ungewohnt offen über sein Privatleben und verriet dabei, wie er als Teenager seiner heutigen Frau zum ersten Mal über den Weg gelaufen ist. Bis er Monika während seiner ersten Profistation beim 1. FC Köln kennenlernte, habe er noch keine Freundin gehabt, erzählte der Fußballstar: "Ich war 17 und dann gab's einen Freund, der uns zusammengebracht hat."

Dieser Kumpel habe zu ihm damals gesagt: "Hör mal, hier lebt auch eine, die aus Polen kommt, im selben Ort wie du. Die musst du mal kennenlernen." Podolski kam in Gliwice zur Welt und wanderte 1987 nach Deutschland aus. Dort wuchs er in der Nähe von Köln auf und schloss sich bereits als zehnjähriger Nachwuchsspieler dem 1. FC Köln an. Er sei während seiner Anfangsjahre als Profi eigentlich gar nicht an einer Beziehung interessiert gewesen, dennoch kam es dank seines Kumpels zu einem Treffen: "Und seit diesem Tag bin ich mit meiner jetzigen Frau zusammen."

Anzeige

Anzeige

Das ist über Monika Podolski bekannt

Im Jahr 2008 wurden Lukas Podolski und Monika erstmals Eltern: Ihr gemeinsamer Sohn Louis kam zur Welt. Danach folgten zwei Töchter. 2016 wurde die kleine Maya geboren, 2023 erblickte Ella das Licht der Welt.

Vom öffentlichen Trubel um ihren Ehemann hält sich Monika lieber fern. Sie begleitet ihn zwar hin und wieder zu öffentlichen Events, über sie selbst ist jedoch nur wenig bekannt. "desired" zufolgte hat die gebürtige Polin eine Ausbildung zur Kosmetikerin gemacht. Zudem habe sie einen Universitäts-Abschluss in englischer Literatur.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Anzeige

Lukas Podolski hält seine Familie aus der Öffentlichkeit heraus

Lukas Podolski hält sich über sein Privatleben seit dem Beginn seiner Karriere weitestgehend bedeckt. Nur selten gibt es gemeinsame Auftritte mit seiner Frau oder Instagram-Posts mit seiner Familie - so beispielsweise auch im Mai 2023, als Poldi ein Foto mit seiner jüngsten Tochter ein Bild teilte. Dazu schrieb er: "Der Grund, weswegen es wichtig ist, jeden Tag alles zu geben."

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Den Kontakt zu seiner polnischen Heimat ließ der Weltmeister von 2014 auch während der Höhepunkte in seiner Karriere nie abreißen. Podolski spielte unter anderem bei Weltvereinen wie dem FC Bayern München, dem FC Arsenal oder Inter Mailand. Bereits seit 2021 schnürt er die Schuhe für den kleinen polnischen Verein Górnik Zabrze. Sein Vertrag läuft noch bis Juni 2025.