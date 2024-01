Anna Ermakova will als Sängerin durchstarten: Singt sie auch über Papa Boris Becker?

Dass Anna Ermakova (23) großes Talent als Tänzerin besitzt, bewies die Tochter von Boris Becker (56) bei ihrem Sieg der vergangenen "Let's Dance"-Staffel eindrucksvoll. Nun hat sie sich dem nächsten anspruchsvollen Projekt gewidmet - die 23-Jährige will jetzt Sängerin werden.

Hierfür hat sie sich an ein Cover eines weltberühmten Songs gewagt, der viel über ihren eigenen Lebensweg aussagt, wie sie im Interview mit "Bild" verriet.

Demnach nahm sie in einem Tonstudio und im Beisein ihrer Mutter Angela (56) ihre Version des The-Who-Klassikers "Behind Blue Eyes" auf, den einst schon die Rockband Limp Bizkit überaus erfolgreich coverte. Das Lied handelt von Selbstzweifel und Trauer, aber auch von dem Gefühl der Wut, das sich "hinter blauen Augen" verbirgt - Ermakovas Augenfarbe.

All das habe sie offenbar auch wegen ihrer in der Öffentlichkeit zerpflückten Kindheit als Tochter von Weltstar Boris Becker verspürt, wie sie der Zeitung verriet: "Es war nicht leicht, mit dem ganzen Presse-Rummel um die intimen Details des Treffens meiner Eltern aufzuwachsen, ohne dass meine Perspektive oder meine Gefühle in dieser Angelegenheit wirklich berücksichtigt wurden, seit ich ein kleines Kind war."

Anna Ermakova ist ein Multitalent

Das möchte sie endlich zurücklassen: Ermakova sei es wichtig, dass man sie fortan "aufgrund meiner kreativen Arbeit und nicht aufgrund meiner Familiengeschichte beurteilt", verrät sie weiter. Einen ersten und überaus erfolgreichen Schritt machte sie im vergangenen Jahr mit ihrer "Let's Dance"-Teilnahme. Neben ihren Gesangs-Ambitionen will das Model zudem als neue Jurorin in der Show "Das Supertalent" durchstarten.