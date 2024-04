Baby-News: Hollywood-Star Henry Cavill wird Vater

Henry Cavill (40) wird Vater! Er und seine Freundin Natalie Viscuso erwarten ein Baby. Das bestätigte der Schauspieler nach Spekulationen über eine Schwangerschaft, ausgelöst durch ein TikTok-Video mit Viscuso und einem deutlichen Babybauch.

Der britische Schauspieler Henry Cavill wird zum ersten Mal Vater. Seine Freundin Natalie Viscuso und er erwarten ein Baby. Das bestätigte der einstige "Superman"-Darsteller gegenüber "Access Hollywood". Zuvor hatten Fans bereits über eine Schwangerschaft spekuliert, weil ein Paparazzi-Video auf TikTok die Fernsehmanagerin mit deutlichem Bauch zeigte.

Henry Cavill über Baby-News: "Freue mich sehr darüber"

"Ich freue mich sehr darüber", sagte Henry Cavill bei der New Yorker Premiere des Spionagefilms "The Ministry of Ungentlemanly Warfare". Weiter gestand er: "Natalie und ich sind beide sehr aufgeregt." Als der Reporter entgegnete, der Schauspieler werde sicher "ein großartiger Vater", antworte Cavill mit einem Lächeln: "Danke". Weitere Details, etwa zum erwarteten Geburtstermin oder dem Geschlecht des Babys, verriet er bisher nicht.



Das Paar wurde zuvor am Sonntag (14. April) Händchen haltend in New York City gesichtet. Viscuso trug ein eng anliegendes schwarzes Kleid und dazu passende Stiefel, während Henry Cavill eine blaue Jacke zu einem hellbraunen T-Shirt und einer blauen Hose kombinierte.

Vor drei Jahren machten sie ihre Liebe öffentlich

Henry Cavill und Natalie Viscuso gaben ihre Beziehung im April 2021 bekannt. Der "The Witcher"-Star veröffentlichte damals auf seinem Instagram-Account ein Foto, auf dem er mit seiner Freundin beim Schachspielen zu sehen ist. "Das bin ich, wie ich ruhig und selbstbewusst dreinschaue, kurz bevor mich meine schöne und brillante liebe Natalie beim Schachspiel vernichtet", kommentierte Cavill den Schnappschuss. Viscuso postete das Bild ebenfalls und meinte dazu, dass sie "meinem lieben Henry beibringen wollte, wie man Schach spielt ... oder ... vielleicht hat er mich gewinnen lassen?"



Ihr Debüt auf dem roten Teppich gaben die beiden dann im Oktober 2022 in New York City bei der Premiere von Cavills Netflix-Film "Enola Holmes 2".

Ein eingespieltes Team - auch beruflich

Viscuso arbeitet als Fernsehmanagerin bei Vertigo Entertainment. Nicht nur privat scheint sich das Paar gut zu verstehen, auch beruflich machen sie gemeinsame Sache: Im Dezember 2022 gaben beide bekannt, dass sie an einer Adaption des Spiels "Warhammer 40.000" arbeiten. "Fantasy, Horror und Science-Fiction sind die Grundlage meiner kreativen Sprache. Als Henry mich vor ein paar Jahren mit Warhammer bekannt machte, fühlte ich mich sofort zu Hause", schrieb Natalie Viscuso damals auf ihrer Instagram-Seite.