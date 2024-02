Henry Cavill: Der Schauspieler findet Sexszenen "manchmal überstrapaziert"

Wenn es um Sexszenen in Filmen und Serien geht, dann ist für Henry Cavill (40) weniger oft mehr. In einem Podcast erzählt der Brite nun, dass er Sexszenen in Filmen oftmals für überflüssig hält.

Sexszenen sind für Henry Cavill "heutzutage manchmal überstrapaziert"

Im "Happy Sad Confused"-Podcast von Josh Horowitz erklärt Henry Cavill nun seine Haltung zu Sexszenen. Zwar seien derartige Szenen manchmal tatsächlich angebracht, oft tragen sie seiner Meinung nach aber nur wenig oder gar nicht zur Geschichte bei und er sei "kein Fan" davon.

"Ich denke, es gibt Situationen, in denen eine Sexszene für einen Film tatsächlich nützlich ist - und zwar nicht nur für das Publikum", sagt der Brite, der unter anderem für Rollen wie Superman in mehreren Filmen und Geralt von Riva in der Serie "The Witcher" bekannt ist. Sexszenen seien allerdings "heutzutage manchmal überstrapaziert". So könne man das Gefühl bekommen: "Ist das wirklich notwendig? Oder sind da nur Leute mit weniger Kleidung?" Das sei auch der Punkt, an dem man anfange, sich unwohl zu fühlen und sich zu fragen, ob in dem jeweiligen Fall wirklich eine schauspielerische Leistung vorliege und ob es sich um eine Szene handle, die sich auf den Rest des Films auswirke.

Cavills Meinung zufolge könnten "Sexszenen in einem Film großartig sein. Sie können beim Storytelling wirklich helfen. Die meiste Zeit wird die menschliche Vorstellungskraft sie [jedoch] übertrumpfen." Zu viele Sexszenen in einem Film oder einer Serie sehe der Schauspieler als eine Art Ausrede. So könne man sich etwa "Okayyyy?" denken, wenn das Werk nur aus "kreisenden Körpern" bestehe. Aber was trage das laut Cavill dann zur Geschichte bei, abgesehen von: "Oh, eine nackte Person. Toll"?