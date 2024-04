Beatrice Egli: Nach Florian-Silbereisen-Gerüchten hält sie ihren Liebes-Status geheim

"Das wissen nur wir" heißt das Lied, in dem Beatrice Egli (35) und Florian Silbereisen (42) die ewig währenden Gerüchte über eine heimliche Romanze der beiden auf die Schippe nahmen. Das Schweigen bezieht sich auch auf Eglis Beziehungs-Status. Den hält sie weiter geheim.

Anzeige

Hat sie einen Freund und wenn ja, heißt er Florian Silbereisen? Fans und vor allem Teile der Medien rätseln oft und ausgiebig über den Beziehungs-Status von Schager-Queen Beatrice Egli. Und die Schweizerin, die 2013 als Siegerin bei DSDS startete und längst Superstar-Status erreicht hat, denkt nicht daran, sich zu "outen": Ihren Liebes-Status wolle sie auch weiterhin "ganz konsequent privat halten", erklärte sie in einem Interview mit dem Magazin "Brisant".

Die Gerüchte und Spekulationen verarbeiteten Beatrice und Silbereisen kreativ in einem gemeinsamen Lied, "Das wissen nur wir". "Aus diesen Schlagzeilen haben wir einen Song gemacht", sagte Beatrice Egli im Interview. "Und was dahinter steckt, das wissen nur wir!"

Anzeige

Anzeige

Gegen Dieter Bohlen setzte sich Beatrice Egli souverän durch

Klarer äußerte sich Beatrice zum Thema Diversität und Individualität. "Es ist so schön zu sehen, wie eine junge Generation heranwächst, die so selbstbewusst und so individuell sich zeigt und präsentiert und zu sich steht, was ich total feiere", meinte Egli. "Ich schätze es, dass ich ein Teil dessen sein durfte, zu dieser Veränderung beigetragen habe."

Egli hatte damals bei DSDS von ihrem diesjährigen Jury-Partner Dieter Bohlen (70) einige platte Bemerkungen zu ihrer Figur hinnehmen müssen, hatte darauf aber mit Souveränität reagiert und sich selbstbewusst durchgesetzt.

Sie sagte weiter über die Entwicklung im Bereich Body-Positivity, Diversität und Individualismus: