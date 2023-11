Beendet Elyas M'Barek jetzt seine Karriere? Ab diesem Alter will er nur noch "das Leben genießen"

Elyas M'Barek zählt schon seit Jahren zu den gefragtesten Schauspielern Deutschlands. Mit Filmen wie "Fack ju Göhte" oder Serien wie "Türkisch für Anfänger" begeistert er Millionen von Fans. Doch wie lange will der 41-Jährige noch vor der Kamera stehen? Das hat er im exklusiven Interview mit ProSieben und SAT.1 beim Bambi 2023 verraten.

Elyas M'Barek spricht beim Bambi über seine Zukunftsplanung

Am Donnerstagabend waren Elyas M'Barek und seine Frau Jessica zu Gast bei der 75. Bambi-Verleihung in München. In unserem exklusiven Interview sprach der Schauspieler ganz offen darüber, wo er sich mit 75 Jahren sieht. "Hoffentlich nicht auf Veranstaltungen", stellte er klar. Stattdessen hat Elyas andere Pläne für seine Zukunft:

Mit 75 ist man zu Hause, macht gar nichts mehr, genießt das Leben und muss sich keinem Trubel mehr aussetzen. Elyas M'Barek, , 2023

Elyas M'Barek und seine Jessica leben in New York

Wo der 41-Jährige in Zukunft sein "Leben genießen" will, ließ er im Interview offen. Erst vor wenigen Monaten zog er gemeinsam mit seiner Frau Jessica nach New York. Im Big Apple scheinen sich die beiden momentan auch sehr wohlzufühlen. "New York ist der perfekte Platz für uns zwei", hatte das Model im April gegenüber "Gala" ausgeplaudert.