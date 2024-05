Bill Kaulitz und Marc Eggers: Heidi Klum teilt einen süßen Schnappschuss 

In den vergangenen Monaten machten immer wieder Gerüchte die Runde, dass zwischen "The Voice of Germany"-Coach Bill Kaulitz und Marc Eggers etwas läuft. Im vergangenen Jahr wurden die beiden knutschend auf dem Oktoberfest abgelichtet. Jetzt zeigen sich Bill und Marc wieder ganz nah.

In ihrer Instagram-Story teilte GNTM-Chefin Heidi Klum vor wenigen Tagen ein Selfie, auf dem sie zusammen mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz, ihrem Schwager Bill Kaulitz und Reality-TV-Star Marc Eggers zu sehen ist. Das Foto entstand bei einem Konzert von DJ Tiësto. Auf dem Bild strahlen die vier regelrecht in die Kamera und wirken gut gelaunt. Ein Detail sticht dabei aber besonders ins Auge: Bill und Marc posieren Arm in Arm und wirken ziemlich vertraut.

Für viele Fans ist das Selfie ein weiteres Indiz dafür, dass zwischen dem Tokio-Hotel-Star und dem ehemaligen "Köln 50667"-Darsteller wirklich etwas läuft. Bislang haben sich jedoch weder Bill noch Marc zu den Gerüchten geäußert.

Ist Bill Kaulitz wieder verliebt?

Bill hatte in den vergangenen Monaten in seinem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" jedoch immer wieder angedeutet, dass er Gefühle für eine andere Person entwickelt hat. "Momentan hat mir jemand ein kleines bisschen den Kopf verdreht, sagen wir mal so", verriet er kurz nach seiner Wiesn-Knutscherei im Podcast. Wen er damit meinte, ließ Bill damals jedoch offen.