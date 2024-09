Bill und Tom Kaulitz feiern heute ihren 35. Geburtstag: So sehr haben sie sich verändert

2005 landeten Tokio Hotel mit "Durch den Monsun" einen Mega-Hit. Schon damals fielen Bill und Tom Kaulitz mit ihren extravaganten Looks auf. Das ist auch fast 20 Jahre später noch so - auch wenn die Zwillingsbrüder ihren Stil so einige Male gewechselt haben. Anlässlich ihres 35. Geburtstags am 1. September 2024 zeigen wir dir, wie sehr sich die ehemaligen "The Voice of Germany"-Coaches in den vergangenen Jahren verändert haben.

Als "Schrei", das Debütalbum von Tokio Hotel, erschien, waren Bill und Tom Kaulitz gerade einmal 16 Jahre alt. Trotz oder vielleicht auch wegen ihres jungen Alters polarisierten die am 1. September 1989 in Leipzig geborenen Zwillinge von Anfang an. Vor allem Bill stand stets im Zentrum der medialen Aufmerksamkeit - nicht zuletzt auch aufgrund seines extravaganten Aussehens: In den frühen Jahren seiner Karriere trat der Sänger mit schwarz gefärbter Stachel-Frisur, schwarz geschminkten Augen und dunkler Kleidung auf. Sein Bruder Tom war indes stets mit Dreadlocks, Baseball-Cap und XXL-Hosen zu sehen.

So sahen Bill (l.) und Tom Kaulitz (r.) 2005 aus. © picture alliance / PublicAd | -

Bill Kaulitz: Wilde Frisuren-Experimente im Laufe der Jahre

Während Tom seinem Stil in den darauffolgenden Jahren treu blieb, versuchte sich Bill vor allem frisurentechnisch an verschiedenen, aber immerzu wilden Looks: 2007 trug er seine Haare lang, blond gesträhnt und wild abstehend. Ein Jahr später war die Mähne wieder pechschwarz und noch voluminöser.

So sahen die Tokio-Hotel-Bandmitglieder im Jahr 2007 aus Die Band Tokio Hotel (v.l.n.r Georg Listing, Tom Kaulitz, Bill Kaulitz und Gustav Schäfer) im Jahr 2007. © picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Christof Stache

2009 trat er mit einem gigantischem Iro auf, den er drei Jahre später hellblond färbte. Zum damaligen Zeitpunkt war Tom Kaulitz bereits seit einigen Jahren mit schwarz gefärbten Cornrows und häufig auch mit Bandana zu sehen.

Bill und Tom Kaulitz im Jahr 2009 Hier siehst du Bill und Tom Kaulitz im Jahr 2009. © picture alliance / dpa | Carsten Rehder

2013 dann zeigten sich beide Brüder mit langen, glatten Haaren - mal blond (Bill), mal braun (Tom). Letzterer schien seinen charakteristischen Look gefunden zu haben: Bis heute ist der Gitarrist nahezu ausschließlich mit langer, brauner Mähne und Vollbart zu sehen.

Tom und Bill Kaulitz im Jahr 2013 So sahen Tom und Bill Kaulitz 2013 aus. © picture alliance / dpa | Henning Kaiser

Deutlich experimentierfreudiger blieb sein Bruder. 2015 trug er die Haare wasserstoffblond und zurückgegelt; bereits ein Jahr später überraschte er mit einem wilden Wuschel-Kopf. Seither hat sich Bill - zumindest, was seine Frisur anbelangt - immer wieder neu erfunden: Mal trug er die Haare kurz und schwarz, mal blond und lockig, dann wieder kurz, aber knallgrün. Aktuell zeigt sich der Tokio-Hotel-Frontmann meist mit schulterlangen Haaren und Pony, meist in blond, zwischendurch auch in pink.

Tom bleibt lässig - Bill ein Paradiesvogel

Auch bei den Outfits der beiden Musiker hat sich im Laufe der Jahre so einiges getan. Obwohl Tom den Baggy Pants längst Lebewohl gesagt hat, setzt der Ehemann von GNTM-Chefin Heidi Klum nach wie vor auf entspannte, lockere Kleidung - ganz im Gegensatz zu seinem Zwilling.

So wild wie seine Frisuren fallen meist auch Bills Outfits aus: War er zu Beginn seiner Karriere noch hauptsächlich in enger, schwarzer Lederkluft anzutreffen, finden sich in Bills Kleiderschrank heute alle Farben des Regenbogens. Ob im pinken Glitzer-Zweiteiler, im Leo-Look oder im XXL-(Fake)-Pelzmantel: Bill Kaulitz fällt auf - heute und vor fast 20 Jahren.