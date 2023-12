Bill und Tom Kaulitz: Sitzen sie etwa bald neben Heidi in der GNTM-Jury? Das sagen sie dazu!

In der 19. Staffel von "Germany's Next Topmodel" werden erstmals auch männliche Talente um die Model-Krone und die Gunst von Heidi Klum (50) kämpfen. Auf den Jury-Stühlen neben ihr könnten weitere Familienmitglieder sitzen.

Um sich männliche Expertise ins Boot zu holen - wären da nicht Bill und Tom Kaulitz (34) - eine naheliegende Option? Schließlich führen die "Glamour-Twins" der deutschen Rockszene seit Jahren als Musiker von Tokio Hotel, aber auch als Podcast-Heroes ("Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood") und "The Voice of Germany"-Juroren ein Leben zwischen Bühnen und Backstage sowie Runways und roten Teppichen. Im Interview mit "Cosmopolitan" nahmen sie jetzt zu einem eventuellen Engagement bei GNTM Stellung.

Bill und Tom Kaulitz haben ausreichend Juroren-Erfahrung

Es läuft richtig gut für die Kaulitz-Zwillinge. Was sie zuletzt anpackten, klappte. Ihr Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" läuft so toll, dass sie sogar die 100. Folge in großem Stil in der Elbphilharmonie in Hamburg aufnahmen - als Live-Event mit 2.000 Gästen und besonderen Outfits: Der Dresscode des Abends lautete "Black Tie".

"Nebenbei" sind die Zwillinge als Juroren und Coaches bei "The Voice of Germany" aktiv und bereiten sich und ihre Kandidaten auf das Halbfinale (1. Dezember, 20.15 Uhr, ProSieben) und - hoffentlich - auch aufs Finale (8. Dezember, 20.15 Uhr, ProSieben) vor. In der Jury zu sitzen, ist für sie kein Neuland. Schon 2013 waren beide bei "Deutschland sucht den Superstar" im Einsatz. Bill war zudem im November 2019 neben seiner Schwägerin Heidi Klum und Conchita Wurst Teil der Jury der ProSieben-Show "Queen of Drags".

Last, but not least gab Bill 2019 und 2021 auch bereits jeweils einmal den Gast-Juror bei "Germany's Next Topmodel". Ist der Bruder von Heidis Ehemann Tom in der 19. Ausgabe von GNTM also schon gesetzt?

Werden Bill und Tom Kaulitz GNTM-Juroren?

Im Interview mit "Cosmopolitan" antworten beide auf die Frage "Werden wir euch hier auch als Juroren sehen?". Tom sagt: "Ich bin Hauptjuror. Wir sind schon am Drehen." Bruder Bill relativiert lachend: "Aber Tom ist Hauptjuror im Hintergrund. Tom sagt Heidi, welche Jungs weiter dürfen." Aber im Ernst: "Nein, also um das ehrlich zu beantworten, haben wir noch nicht darüber gesprochen. Ich glaube, das überlassen wir erstmal Heidi." Erstmal...