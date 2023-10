Bond-Girl Jane Seymour: Auf Instagram zeigt sie ihr neues Liebes-Glück!

Im Liebesleben von Jane Seymour war schon immer viel los. Nach vier gescheiterten Ehen führte sie eine langjährige Beziehung mit dem Produzenten David Green. Doch nun zeigt sie sich überraschend vertraut mit einem anderen Mann und verkündet gleichzeitig die Trennung von David Green.

Jane Seymour gesteht die Trennung auf Instagram

"Wir haben entschieden, dass wir als Freunde besser sind", kommentierte das ehemalige Bond-Girl eine Followerfrage nach dem Produzenten auf ihrem Instagram-Kanal. Mit ihm war sie fast neun Jahre lang zusammen. In einem im April 2023 veröffentlichten Interview mit der "Times" hatte sie noch erzählt, dass sie in einer Beziehung mit David Green sei. Ihn zu heiraten sei jedoch "das Schrecklichste auf der Welt". Sie habe seinen Antrag abgelehnt: "Ich habe nur gesagt, dass ich seinem Namen niemals eine Nummer hinzufügen würde." Zuvor war die einstige "Dr. Quinn"-Schauspielerin schon viermal verheiratet.

Ihr neuer Partner ist Musiker

Nun also hat sie den nächsten Mann an ihrer Seite. Die neue Liebe gab sie jetzt offiziell auf Instagram bekannt. Dort postete sie zwei Fotos mit dem Musiker John Zambetti. Er ist Gitarrist und langjähriges Mitglied der "British Invasion Style Rock"-Band The Malibooz. Zu den Fotos schrieb sie: "Ich war noch nie glücklicher." Das Paar posiert strahlend vor einem Pool. Jane Seymour trägt auf den Bildern ein figurbetontes Minikleid in schillerndem Gold und eine strukturierte Strickjacke in Dunkelgrau. Auf einem der Bilder küsst der Musiker sie zärtlich auf ihre Haare.

Auch er postete bereits einen 'gemeinsamen Schnappschuss 'und ließ dazu wissen, dass das Paar gemeinsam das U2-Konzert im The Sphere in Las Vegas besucht hat.

Jane Seymor und ihr turbulentes Liebesleben

Seymour blickt auf vier geschiedenen Ehen zurück: Michael Attenborough (von 1971 bis 1973), Geoffrey Planer (1977 bis 1978), David Flynn (1981 bis 1992) und James Keach (1993 bis 2015 ). "Um ehrlich zu sein, stehe ich immer noch allen Männern, mit denen ich verheiratet war, und jedem Mann, mit dem ich jemals ausgegangen bin, sehr, sehr nahe", erzählte die vierfache Mutter der "Times". Und weiter: "Jedes Mal, wenn ich jemanden sehe, mit dem ich früher zusammen war, auch wenn es nur für kurze Zeit war, bin ich ihm nahe. Ich glaube, es ist schwer, mit jemandem zusammen zu sein, der bekannt ist und auf dem roten Teppich steht."