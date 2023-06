Gisele Bündchen: Emotionale Worte über die Scheidung von Tom Brady – "Es bricht einem das Herz"

Das Wichtigste in Kürze Gisele Bündchen und Tom Brady galten 13 Jahre lang als absolutes Traumpaar.

Im Oktober 2022 verkündeten das Model und der NFL-Star aber ganz überraschend, dass sie sich scheiden lassen.

Nun bricht Gisele ihr Schweigen und spricht erstmals öffentlich über ihre Scheidung.

Nach 13 Jahren Ehe und zwei gemeinsamen Kindern gaben Gisele Bündchen und Tom Brady im Oktober 2022 ihre Trennung bekannt. Nach dem Ehe-Aus kamen immer wieder Gerüchte auf, dass das Model dem Footballer ein Ultimatum gestellt habe: Entweder die Ehe oder seine NFL-Karriere. Doch was ist an diesen Spekulationen dran? Gisele bricht nun endlich ihr Schweigen und äußert sich erstmals öffentlich zur Scheidung.

Das Ehe-Aus war für Gisele Bündchen der "Tod meines Traums"

In einem emotionalen Interview mit "Vanity Fair" lässt der ehemalige Victoria's-Secret-Engel die vergangenen Monate nun noch einmal Revue passieren. Die Trennung von Tom Brady habe für Gisele Bündchen den "Tod meines Traums" bedeutet. "Es ist hart, weil man sich vorstellt, dass das Leben auf eine bestimmte Art und Weise verlaufen würde, und man hat alles getan, was man konnte, wissen Sie?", gibt die 42-Jährige ehrlich zu. Gisele habe lange für die Ehe gekämpft, doch letztendlich habe es einfach nicht gereicht:

Man gibt alles, was man hat, um seinen Traum zu verwirklichen. Man gibt 100 Prozent von sich selbst und es bricht einem das Herz, wenn es nicht so endet, wie man es sich erhofft und erarbeitet hat. Gisele Bündchen, , 2023

Hat Gisele Bündchen Tom Brady wirklich ein Ultimatum gestellt?

Auch auf die Spekulationen rund um die Trennungsgründe kommt Gisele Bündchen zu sprechen. Sie habe niemals von Tom verlangt, dass er seine Football-Karriere aufgibt. Die Gerüchte über ein Ultimatum entsprechen also nicht der Wahrheit. Für die zweifache Mutter und ihren Ex sei es überhaupt nicht leicht gewesen, die Entscheidung zu treffen, die Ehe nach all den gemeinsamen Jahren zu beenden.

Ehen bauen sich nicht über Nacht auf oder zerbechen. So etwas braucht Jahre. Gisele Bündchen, , 2023

Tom Brady und Gisele Bündchen sind nach ihrem Ehe-Aus ein gutes Team

Trotz ihrer Trennung kümmern sich der NFL-Star und die gebürtige Brasilianerin weiterhin gemeinsam um ihre beiden Kinder. "Wir sind ein Team... und das ist wunderschön. Ich blicke zurück und bereue nichts. Ich habe jedes bisschen davon geliebt", zeigt sich Gisele Bündchen emotional.

Nach dem Ehe-Aus: Datet Gisele Bündchen wieder?

In den vergangenen Monaten wurde immer wieder darüber spekuliert, ob Gisele Bündchen nach dem Ehe-Aus schon wieder vergeben ist. Ihr wurde unter anderem eine Romanze mit dem Milliardär Jeffrey Soffer nachgesagt. Gegenüber "Vanity Fair" stellt sie aber klar: "Ich habe in keiner Weise eine Beziehung zu ihm." Jeffrey Soffer sei lediglich ein guter Freund von Tom Brady.

Auch mit ihrem Jiu-Jitsu-Trainer Joaquim Valente wurde die 42-Jährige nach Bekanntgabe der Scheidung oft gesichtet. Doch auch mit ihm sei sie nicht zusammen. "Ich denke, im Moment ist es leider so, dass sie versuchen werden, mich mit irgendetwas in Verbindung zu bringen, weil ich geschieden bin", meint sie. Der Fitnesscoach sei einfach nur "ein guter Freund geworden", den Gisele Bündchen bewundere und dem sie vertrauen könne.

Nach Giseles Interview: Tom Brady teilt kryptisches Posting

Wenige Stunden nach dem Erscheinen von Gisele Bündchens Interview mit "Vanity Fair" teilt ihr Ex Tom Brady auf Instagram ein Zitat, das viele Fragen aufwirft. "Was ist Erfolg? Oft und viel zu lachen, den Respekt intelligenter Menschen und die Zuneigung von Kindern gewinnen. Die Wertschätzung ehrlicher Kritiker zu verdienen und den Verrat falscher Freunde zu ertragen", notiert der Sportler in seiner Instagram-Story und fügt zusätzlich drei rote Herz-Emojis hinzu. Ob diese Worte an seine Ex-Frau gerichtet sind, lässt er aber offen.