Boris Becker besucht mit seinen Kindern Heidelberg: Zurück zu den Wurzeln!

Boris Becker (56) scheint es in der Vorweihnachtszeit zurück in seine frühere Heimat zu ziehen. Auf Instagram hat die Tennis-Legende mit einem Foto aus Heidelberg überrascht, wo Becker mehrere Jahre zur Schule gegangen ist. Das Bild zeigt ihn nicht nur in seiner heimischen Umgebung, sondern auch Arm in Arm mit seinen beiden ältesten Söhnen Elias (24) und Noah (29).

Die beiden stammen aus Beckers früherer Ehe mit Barbara Becker (57), die Anfang 2001 geschieden wurde. Das Trio posiert auf der Alten Brücke, im Hintergrund ist das Heidelberger Schloss zu sehen. Alle drei lächeln in die Kamera. "Manchmal ist es wichtig, zu seinen Wurzeln zurückzukehren", kommentiert Becker seinen Beitrag.

Trio besucht Weihnachtsmarkt in Heidelberg

Auch Noah und Elias Becker hielten den familiären Ausflug nach Heidelberg mit einigen Fotos in ihren Instagram-Storys fest. Unter anderem hat das Trio den Heidelberger Weihnachtsmarkt besucht. Noah Becker postete außerdem noch ein Selfie mit Bruder und Vater an einem Tisch.

Ob Beckers aktuelle Partnerin Lilian de Carvalho Monteiro (32) ebenfalls mit in Heidelberg war, ist auf den Fotos nicht zu erkennen. Mit ihr lebt Becker seit einigen Monaten in Mailand.