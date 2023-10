Boris Becker: Nach dem Gefängnis will er ein weiteres Kind!

Boris Becker hat schon vier Kinder. Doch nach seinem Gefängnisaufenthalt kann er sich auch mit seiner Freundin Lilian noch weitere Kinder vorstellen.

Im Video: Boris Becker kann sich mit seiner Freundin Lilian noch mehr Kinder vorstellen

Boris Becker: "Ich bin überzeugt, dass es die dritte Frau Becker geben wird"

Boris Becker (55) saß acht lange Monate im britischen Gefängnis. Dort hatte er wohl viel Zeit über die Zukunft nachzudenken. Er ist wieder auf freiem Fuß und deswegen will der Tennis-Star jetzt wohl nochmal richtig Gas geben. In dem Podcast "Boris Becker – Der Fünfte Satz" plaudert Boris Becker im Gespräch mit Johannes B. Kerner (58) aus dem Nähkästchen.

Ich bin überzeugt, dass es die dritte Frau Becker geben wird. Boris Becker , 2023

Boris Becker kann sich eine weitere Hochzeit vorstellen, wie er verrät – aber nicht nur das! Er hofft auch darauf, dass ihm Lilian sein fünftes Kind schenkt. So erzählt er es im Podcast: "Ich hoffe, dass ich mit ihr auch noch mal Kinder bekomme."

Schon im Frühjahr hat der Streamingservice Apple+ eine Dokuserie über den ehemaligen Tennis-Star herausgebracht. In "Boom! Boom! The World vs. Boris Becker" erzählt er von den schwersten Zeiten in seinem Leben.

Und ich denke, das ist es, was es mir beigebracht hat, wirklich zu versuchen, im Jetzt zu leben, weil wir nicht wissen, was nächste Woche vor der Tür steht. Wenn überhaupt, denke ich, dass das die wichtigste Lektion war. Boris Becker , 2023

Boris Becker wünscht sich weitere Kinder mit seiner Freundin Lilian

Schon in einem Interview mit Sat.1 Ende letzten Jahres erzählt Boris Becker, wie er sich die nächsten zehn Jahre vorstellt: "Umringt von meinen Kindern. Ich hoffe, es kommen noch ein paar dazu! Alles, was mich motiviert, ist aufgrund meiner Kinder. Ich hoffe, dass ich in Frieden und Freiheit glücklich meinen Lebensabend verbringen kann."

Boris Becker hat ja schon vier Kinder: Noah Becker (29), Elias Becker (24), Anna Ermakova (23) und Amadeus Benedict Edley Luis Becker (13). Doch mit seiner Freundin Lilian de Carvalho Monteiro (33) möchte er gerne noch mehr. Sie stand ihm zur Seite in seiner Zeit hinter Gittern.

Sie ist eine sehr kluge und intelligente Frau. Sie hat mir vor allem gesagt, dass ich über unser Privatleben nichts sagen darf. Ja, sie ist die große Liebe meines Lebens und ich hoffe, wir bleiben zusammen. Boris Becker , 2022

Boris Becker ist also nach seiner Zeit im Gefängnis wieder wie frisch verliebt in seine Lilian.