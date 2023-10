Britney Spears überrascht mit Kampfansage bei Instagram - "Sehen uns in der Hölle"

Britney Spears scheint fest davon überzeugt zu sein, dass ihr vor Kurzem erschienenes Buch für manche Menschen die "Hölle" bedeutet. Das lässt sich zumindest aus einem Instagram-Beitrag ableiten, den sie nach einer kurzen Pause auf ihrem Profil veröffentlichte.

Ob gewollt oder ungewollt, Sängerin Britney Spears (41) heizt das Interesse an ihrer Autobiografie "The Woman in Me" weiter an. Nachdem der Star kurz vor Release-Datum urplötzlich seinen Instagram-Account deaktiviert hatte, meldete er sich dort nun mit einer ungewöhnlichen Kampfansage zurück. Spears postete eine Torte in Herzform, auf die mit rosafarbenem Zuckerguss geschrieben wurde: "Wir sehen uns in der Hölle".

Eine genauere Erklärung im Kommentarbereich, der für dieses Posting ohnehin deaktiviert worden war, sparte sich der Popstar. Die grundsätzliche Message dahinter scheint jedoch klar zu sein: Mit ihrem Enthüllungsbuch wird sie einigen Leuten vor den Kopf stoßen und mitunter deren Ansehen in der Öffentlichkeit gehörig ankratzen.

Britneys Instagram-Pause war nur von kurzer Dauer

Damit ist auch klar: Britney Spears' Instagram-Flucht hatte nur sehr kurzen Bestand. Ihre über 42 Millionen Follower fanden kurzzeitig eine Fehlermeldung vor, als sie versucht hatten, den Account der Sängerin anzusteuern. Inzwischen dürften sie sich jedoch ein Stück weit daran gewöhnt haben, des Öfteren schon deaktivierte die 41-Jährige für einen kurzen Zeitraum ihr Profil.

Bereits seit einigen Tagen sorgt Spears mit "The Woman in Me" für Furore. Im Vorfeld veröffentlichte Auszüge aus dem Buch lieferten schon einen vielsagenden Vorgeschmack darauf, was früheren Wegbegleiter:innen blühen könnte.

So enthüllt eine Passage des Buches laut "People" etwa, dass Spears von ihrem Ex-Freund Justin Timberlake (42) schwanger wurde, als sie 19 Jahre alt war. Sie trieb daraufhin ab und legt nun in ihrem Buch nahe, dass Timberlake die treibende Kraft hinter dieser Entscheidung war: "Justin war definitiv nicht glücklich über die Schwangerschaft. Er sagte, wir seien noch nicht bereit, in unserem Leben ein Baby zu bekommen, wir seien viel zu jung. [...] Wenn es mir allein überlassen worden wäre, hätte ich es nie getan. Doch war sich Justin so sicher, dass er kein Vater werden wollte."

