Bushido und Anna-Marias Tochter Laila ist in Therapie

Das Wichtigste in Kürze Bushido und seine Frau Anna-Maria sind im August 2022 mit ihren Kindern nach Dubai ausgewandert.

Sie wollten aus der "Belastung" in Deutschland "ausbrechen".

Der Gesundheit ihrer einen Tochter hat das jedoch nichts gebracht.

Bushido hat Deutschland den Rücken gekehrt, um seiner Familie ein besseres Leben zu ermöglichen. Dabei löste der Umzug nach Dubai nicht alle Probleme. Eine Tochter von Bushido und dessen Frau Anna-Maria musste in Therapie.

"Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi – der Bushido Podcast" zeigt laut einem Instagram-Post von Rapper Bushido, "wie wir als Familie den Schritt in ein neues Kapitel erlebt haben". Er und seine Frau Anna-Maria leben inzwischen samt ihrer acht Kinder in Dubai. Während sie dort den Problemen in Deutschland entfliehen wollen, stehen sie in ihrer neuen Heimat vor ganz anderen Herausforderungen. Bushido erzählt in dem Podcast:

Es geht um unsere Tochter Laila. Sie ist ein 2013er-Baujahr. Bushido , 2023

Bushidos Tochter ist hochsensibel

Wie sich herausstellt, bekommt Laila professionelle Hilfe. Denn sie ist hochsensibel. Dabei ist Hochsensibilität zwar keine Krankheit – sie sollte, wie die kalifornische Psychologin Elaine Aron der "Welt" sagte, jedoch trotzdem ernst genommen werden.

Laila hat sich laut ihren Eltern schon lange besonders "lieb" verhalten und bei Streitigkeiten nachgegeben. Waren ihre Geschwister krank oder traurig, nahm sie es sich besonders zu Herzen – doch damit nicht genug. So steigerte sich extrem in Nachrichten, beispielsweise während Corona, hinein. Ihre Empfindsamkeit resultierte mit der Zeit in Angstzuständen, was fast mit einem Nervenzusammenbruch endete. Nervöse Ticks der Kleinen ließen Bushido und Anna-Maria endgültig aufhorchen und sie holten eine Therapeutin zu Hilfe.

Anna-Maria verantwortlich für Lailas Schicksal?

Diese bemängelte, dass Anna-Maria "stets verfügbar" sei für ihren Nachwuchs. Die Expertin warf der Schwester von Sängerin Sarah Connor vor, Laila versuche ihr Verhalten nachzuahmen:

Durch Ihren Perfektionismus nehmen Sie Ihren Kindern ganz viel. Lailas Therapeutin , 2023

Immerhin: Bushido und vor allem Anna-Maria haben sich die professionellen Ratschläge nach eigener Aussage zu Herzen genommen. Sie lassen Laila beispielsweise auch mal "frech" sein und berichten von ersten Erfolgen: Laila lässt sich im Kreis der Familie nicht mehr alles gefallen.

Dubai nicht die Lösung für alle Probleme

Bushido und Anna-Maria berichten in ihrem Podcast auch, gehofft zu haben, der Umzug nach Dubai würde Laila helfen. Das Paar beabsichtigte, aus der seit Jahren gewohnten "Belastung auszubrechen". In Deutschland läuft seit August 2020 ein Prozess gegen Bushidos Ex-Manager Arafat A.-Ch. und dessen Brüder. Ihnen wird unter anderem gefährliche Körperverletzung gegen Bushido vorgeworfen, nachdem dieser die Geschäftsbeziehungen zu Arafat A.-Ch. aufgelöst hatte.

Bushido und Anna-Maria haben eine "ganze wilde Vergangenheit"

Bushido und Anna-Maria nutzen "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi – der Bushido Podcast" nicht nur, um über ihre Kinder zu sprechen, sondern erzählen auch von ihren Erlebnissen als Paar. So offenbart die 41-Jährige:

Ich hab mich immer so gefühlt, als wenn du mich weder toll findest noch liebst. Ich dachte mir immer, was willst du denn mit mir? Anna-Maria Ferchichi , 2023

Sie sei sich "schon so ein bisschen missbraucht" vorgekommen, so Anna-Maria. Sie spricht von einer "ganz wilden Vergangenheit" der beiden. "Aber wir haben das in den Griff bekommen. Das ist etwas, worauf ich richtig stolz bin."