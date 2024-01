Carmen und Robert Geiss: Seit 42 Jahren ein Paar - ihr großes Liebesgeheimnis!

Seit 42 Jahren sind Carmen (58) und Robert Geiss (59) nun schon ein Paar. Die beiden kennen sich bereits, seit sie 15 Jahre alt sind. Die Hochzeit fand vor fast 30 Jahren statt, inzwischen haben sich die beiden ein eigenes Imperium aufgebaut. Was ist das Geheimnis ihrer Langzeitliebe?

Anzeige

"Carmen dachte über mich: 'Was ist das denn für ein Arschloch?'"

"Wir sind ein Team. Wir sind auch niemals neidisch aufeinander", erzählt Carmen Geiss im Interview mit der "Bild"-Zeitung.

Ihren Robert habe sie im Alter von 15 Jahren kennengelernt. Eine Liebe auf den ersten Blick sei es jedoch nicht gewesen. "Carmen dachte über mich: 'Was ist das denn für ein Arschloch?'", erinnert sich Robert Geiss. Seine Frau ergänzt: "Aber das Arschloch hat sich dann gut entwickelt."

Sie seien damals noch zur Schule gegangen, im Alter von 16 Jahren sei aus ihnen ein Paar geworden - nach nur einem Date "am 31. Dezember 1981, Silvester", so Carmen Geiss. Laut dem Unternehmer habe ihm Carmen, die in den 80ern als Fitnessmodell arbeitete, "vom ersten Moment" gefallen: "Ich fand sie cool."

Sie hätten von Anfang an dieselben Ziele verfolgt und seien beide zielstrebig. "Alles, was wir besitzen, haben wir uns gemeinsam aufgebaut. Mal hielt ich ihm den Rücken frei, dann er mir", sagt Carmen Geiss. Neid spiele bei ihnen keine Rolle.

Anzeige

Anzeige

Carmen Geiss: "Wir haben uns gesucht und gefunden"

Nach zwölf Jahren Beziehung haben die beiden geheiratet. Seither waren die Geissens kaum voneinander getrennt. Natürlich scheine auch bei ihnen "nicht jeden Tag nur die Sonne", es könne "schon mal ab und zu ein Gewitter" aufziehen, so Carmen Geiss. Aber es habe in all den Jahren nie einen Moment gegeben, "wo ich sagte, ich kann diesen Mann nicht länger ertragen". Ohne ihren Robert könne die 58-Jährige "nicht leben": "Ich wäre ohne Robert verloren. Ich denke, das ist beidseitig so. Robert wüsste ohne mich nicht, was er machen sollte."

Auch der Unternehmer stellt klar: "Carmen ist für mich die beste Frau der Welt. Sonst wären wir ja nicht bald 43 Jahre zusammen." Seine Liebste ergänzt: "Wir haben uns gesucht und gefunden."

Erst im Oktober haben Carmen und Robert Geiss ihren 29. Hochzeitstag auf Instagram gefeiert. Die beiden sind Eltern der beiden Töchter Davina (20) und Shania (19). Die Familie steht seit 2011 für das RTL2-Format "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" vor der Kamera.