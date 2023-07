Cathy Hummels bezaubert mit Bikinifoto auf Instagram: "Bin stolz auf meinen Körper"

Das Wichtigste in Kürze Cathy Hummels präsentiert sich seit der Scheidung von Mats Hummels regelmäßig freizügig auf Instagram - so auch jetzt.

Hinter ihrem neuesten Instagram-Posting steckt eine wichtige Message. Alle Infos dazu gibt es hier.

Egal ob auf Instagram oder im Playboy, Cathy Hummels zeigt seit der Trennung von ihrem Ex-Mann Mats nur allzu gerne, was sie hat. Jetzt veröffentlicht die Moderatorin einmal mehr ein paar sexy Fotos von sich auf Instagram - mit einer wichtigen Botschaft.

Cathy Hummels genießt den Sommer im Bikini

Auf ihrem Instagram-Kanal postet die 35-Jährige nun zwei Schnappschüsse, die sie in einem Whirlpool zeigen. Cathy trägt dabei einen pinkfarbenen Bikini und blickt lasziv in die Kamera. Ihr Posting betitelt sie mit den Worten: "Ich lebe in meinem Bikini."

Doch damit nicht genug: In der Bildunterschrift thematisiert die Influencerin auch ihren Körper. In den vergangenen Jahren hatte sie immer wieder öffentlich darüber gesprochen, dass sie eine sehr schwierige Beziehung zu ihrem eigenen Körper hat. Doch mittlerweile scheint sich Cathy endlich wieder wohl in ihrer Haut zu fühlen:

Ich bin stolz auf meinen Körper und auch meine Einstellung zum Leben. Danke Vergangenheit und Erfahrung für alles, was ich durch dich gelernt habe. Cathy Hummels, , 2023

Ihren Beitrag versieht die Münchnerin zusätzlich mit den beiden Hashtags #gibniemalsauf und #positivdenken.

Das sagen die Fans zu Cathys Bikinifotos

Bei vielen Follower:innen kommt der sexy Instagram-Beitrag gut an. Innerhalb weniger Stunden bekommt Cathys Posting insgesamt 8.757 Likes (Stand 28. Juni, 11:51 Uhr). Zudem machen ihr viele User:innen in den Kommentaren Komplimente. "Auf so einen schönen und sexy Körper kann man ja nur stolz sein. Wer was anderes sagt, ist nur neidisch!" und "Man sieht dir so an, dass du immer mehr dein inneres Gleichgewicht findest und dein Strahlen und die Lebensfreude sind wieder zurück. Ich freue mich so für dich!", schreiben etwa zwei Nutzer:innen in den Kommentaren.

Andere Follower:innen üben jedoch scharfe Kritik an dem Beitrag. "Ich frage mich, warum man immer wieder erwähnen muss, wie wohl man sich fühlt?" und "Im Grunde möchte ich das alles gar nicht sehen, aber es ist wie bei einem Unfall. Man kann einfach nicht wegschauen", wettern sie gegen Cathy.

Doch ihre Fans sind natürlich sofort zur Stelle und verteidigen die Moderatorin. Eine Nutzerin schreibt etwa:

Lass dich nicht ärgern! Neid gehört leider immer dazu, wenn man erfolgreich ist. Instagram-Nutzerin, , 2023

Eine weitere Userin richtet ihren Kommentar sogar direkt an die Kritiker der 35-Jährigen: "An alle, die hier nur am meckern sind, es gibt hier einen blauen Button oder grau (egal). Dort steht 'Nicht folgen' oder 'Beiträge nicht anzeigen', einfach drücken und Cathy kann alles machen, was ihr gefällt. Ich finde alles gut, was du postest." Die Followerin könne überhaupt nicht nachvollziehen, warum man der ehemaligen "Schlag den Star"-Kandidatin folgt, wenn man sie nicht mag und ständig nur Kritik an ihrer Person übt.

Fest steht: Auch wenn Cathy Hummels regelmäßig im Netz Kritik einstecken muss, beweist die Powerfrau immer wieder, dass sie sich davon nicht unterkriegen lässt.