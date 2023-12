Claudia Schiffer als Barbie-Puppe: Jetzt kannst du dir das Supermodel nach Hause holen!

Claudia Schiffer (53) ist ein Barbie-Fan. Als Kind hat sie mit den Puppen gespielt, jetzt gibt es das einstige Supermodel selbst im Mini-Format. Wer eine "Schiffer-Barbie" haben will, muss jedoch 160 Euro investieren - und schnell sein. Das Angebot ist limitiert.

Genau genommen ist es bereits die vierte Barbie-Puppe, die nach dem Vorbild von Claudia Schiffer, dem Supermodel aus dem nordwestlichen Ruhrpott, geschaffen wurde. Nur gab es die ersten drei Exemplare nicht zu kaufen. Es handelte sich jeweils um persönliche Geschenke für Schiffer. Im Jahr 2017 würdigte Barbie-Hersteller Mattel Schiffers 30 Jahre währende Karriere. Und zu ihrem 50. Geburtstag bekam Schiffer gleich zwei nach ihrem Vorbild gestaltete Barbies geschenkt.

Dahinter steckt eine "gegenseitige Liebesaffäre, die mit der Zeit gewachsen ist", wie Claudia Schiffer in einem Interview mit "People" verrät.

Barbie und Claudia Schiffer: Aller guten Puppen sind vier

Dass nun auch endlich auch die Fans in den Genuss einer Claudia-Schiffer-Barbie kommen, liegt an Ynon Kreiz (58). Der ist Geschäftsführer des Spielzeug-Riesen Mattel und, so Schiffer, "mein sehr guter Freund". Als Kreiz die Entwürfe für die neue Puppe sieht, ist er begeistert und scherzt mit Schiffer, dass es "eine Schande" sei, dass nur eine - nämlich Claudia Schiffer - so eine Puppe haben dürfe. So kommt es laut "People" zur Entscheidung, erstmals eine Schiffer-Barbie auf den Markt zu werfen.

Tatsächlich ist das Plastik-Püppchen eine Augenweide. Das Design ruft den ikonischen Moment in Schiffers Karriere zurück, als sie 1994 bei der Herbst-Winter-Show von Atelier Versace über den Laufsteg schritt. Damals trug sie ein azurblaues, bodenlanges Kleid mit einem Bustier aus Faille-Taft, das von dem charakteristischen Versace-Korsett inspiriert ist. Das Outfit bezeichnet Schiffer selbst auf ihrem Instagram-Account als ihren "liebsten Versace-Runway-Look aller Zeiten", es ist für Fashion-Fans legendär - und Barbie bringt es zurück.

Donatella Versace feiert die Barbie von Claudia Schiffer

Claudia Schiffer ist begeistert von ihrer Puppe. Auf einem Bild auf ihrem Instagram-Account (2,1 Millionen Follower) präsentiert sie sich mit ihrer Barbie im Partnerlook im Versace-Outfit auf einem Himmelbett und schreibt: "Ich freue mich, eine der ersten originalen 90er-Supermodel-Barbie-Puppen vorzustellen! Es war wunderschön, mit Mattel zusammenzuarbeiten und meine Barbie zu kreieren."

Innerhalb eines Tages liken über 70.000 Menschen den Post. Die Fans, auch prominente, teilen Schiffers Begeisterung. Donatella Versace (68) kommentierte "Barbie Perfection - Love you Claudia", Riccardo Simonetti (30) postete ein entzücktes "Mega", Modelkollegin Alessandra Ambrosio (42) sendete als Emojis fünf applaudierende Hände.

Wer die Barbie von Claudia Schiffer haben will, muss sich sputen

Claudia Schiffer, so sagte sie "People", kann es immer noch nicht so richtig glauben. "In Anbetracht der Tatsache, dass ich meine ganze Kindheit mit Barbies gespielt habe, ist es schon etwas surreal."

Knifflig könnte es für viele Fans indes werden, die sich eine Schiffer-Barbie kaufen wollen. Das Angebot ist, so schreibt auch das Model auf Instagram, limitiert. In einigen Kommentaren melden bereits etliche Fans frustriert: "Ausverkauft!"

Beim deutschen Online-Shop von Mattel kann man seine Bestellung noch platzieren.