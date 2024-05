Daniela Katzenberger: Der Reality-Star gedenkt ihrem Schwiegervater Costa Cordalis

Ein bewegender Moment: Daniela Katzenberger (37) ehrte am 1. Mai den Geburtstag ihres unvergessenen Schwiegervaters Costa Cordalis (1944-2019).

Daniela Katzenberger schwelgt auf Instagram in Erinnerungen. Am 1. Mai hätte ihr berühmter Schwiegervater Costa Cordalis, der 2019 auf Mallorca verstarb, seinen 80. Geburtstag gefeiert. Mit einem gemeinsamen Foto und ein paar rührenden Zeilen möchte sie dem griechisch-deutschen Schlagerstar Tribut zollen.

Im Clip: 2019 verabschiedet sich Daniela Katzenberger emotional von Costa Cordalis

Liebevolle Geburtstagswünsche

"Das war dein letzter Geburtstag mit uns", schreibt sie zu dem Foto, auf dem sich Cordalis und Katzenberger in den Arm nehmen und bis über beide Ohren in die Kamera strahlen. "Ich hätte gerne noch so viele mit dir gefeiert. Alles Liebe mein Engel", so die "Katze" weiter. Dazu erhielt der Post noch eine musikalische Untermalung von einer Piano-Version von "Somewhere Over the Rainbow".

Costa Cordalis verstarb 2019 auf Mallorca

Jedes Jahr erinnert Daniela Katzenberger am 1. Mai an ihren verstorbenen Schwiegervater, der seinen wohl größten Erfolg mit dem Hit "Anita" (1976) gefeiert hatte. Costa Cordalis verstarb am 2. Juli 2019 im Alter von 75 Jahren auf Mallorca im Kreise seiner Familie. Sohn Lucas Cordalis (56) ist seit 2016 mit TV-Star Daniela Katzenberger verheiratet. Die beiden haben eine gemeinsame Tochter Sophia, die 2015 geboren wurde.