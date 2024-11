Das trägt Bill Kaulitz bei Heidis Halloween-Party - und war er mit Marc Eggers dort?

Erst vor kurzem plauderte Bill aus, dass er und Marc Eggers offiziell ein Paar sind. Passend dazu erzählte er in einer seiner neuesten Podcast-Folgen, dass er über ein Partner-Kostüm für Halloween nachdenke. Also bleibt die Frage: Waren die beiden zusammen da?

Seit dem Oktoberfest 2023 reißen die Schlagzeilen um Bill Kaulitz und Marc Eggers nicht ab. Seitdem die zwei turtelnd und knutschend abgelichtet wurden, hoffen Fans auf ein Liebes-Happy-End. Auch wenn es zeitweise nicht danach aussah, hat Bill gerade während einer Podcast-Aufnahme von "Baby got Business" ganz nebenbei fallen lassen, dass er tatsächlich einen festen Partner hat. Und das ist kein Geringerer als Hottie Marc Eggers.

Und als wäre das nicht Aufregung genug, hat der sympathische Kaulitz-Zwilling im Gespräch mit seinem Bruder Tom in einer der neuen Podcast-Folgen von "Kaulitz Hills" auch noch erwähnt, dass er plant, seinen neuen Freund bei Heidis großer Halloween-Party allen offiziell vorzustellen. Inklusive Partner-Kostüm. Wir waren natürlich gespannt und sind schon mögliche Verkleidungs-Ideen im Kopf durchgegangen.

Sexy Partner-Kostüm

Doch so sehr uns Bills Look begeistert, fehlte ein wichtiges Detail: Marc Eggers. Statt mit seinem neuen Boyfriend posierte der Sänger dafür mit Leni Klum für die Fotografen. Und die beiden konnten sich sehen lassen. Während Bill als Universum verkleidet war, inklusive funkelnder Planeten und vieeeel Glitzer, ging Leni Klum als sexy Alien. Ein ziemlich heißer Partnerlook! Warum Marc seinen berühmten Freund nicht begleitet hat oder ob er heimlich am Red Carpet vorbeischlich und hinter den Kulissen ausgiebig mitfeierte, bleibt erst mal das Geheimnis des neuen Dream Couples. Aber vielleicht tauchen ja doch noch gemeinsame Fotos auf. Wir behalten die Insta-Accounts der zwei auf jeden Fall im Blick …