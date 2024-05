Ein Jahr nach GNTM-Teilnahme: Diese Pläne hat Selma May

Sie hatte drei Jobs bekommen, so viele wie keine andere - und trotzdem wurde Selma May (19) bei "Germany's Next Topmodel" letztes Jahr "nur" Vierte. Seither hat die Berlinerin modelmäßig mächtig Gas gegeben - und auch in diesem Jahr viel vor.

Anzeige

Lust auf mehr GNTM?

➡ Schau dir jetzt auf Joyn die neueste Folge an

Das Jahr 2023 war ein erfolgreiches für Selma May. Es machte sie bei den GNTM-Fans in Deutschland und als aufstrebendes Model in der Welt bekannt. Denn seit der Final-Show im Juni jettete die Abiturientin rund um den Globus. New York, Hawaii, Mailand. Selma May lebt ihren Traum vom Modeln.

Für das neue Jahr hat sie sich deshalb viel vorgenommen: "Modeln, modeln, modeln."

Im Clip: Diese Ziele verfolgt Selma May nach GNTM

Anzeige

Anzeige

Bei GNTM sicherte sich Selma May drei Model-Jobs

Selma war eines der schillerndsten Models in der 18. GNTM-Staffel. Model-Chefin Heidi Klum (50) traute der selbstbewussten Berlinerin ("Ich bin der Meinung, dass ich das nötige Potenzial mitbringe") viel zu und unterzog sie einem radikalen Umstyling. Tschüss, lange schwarze Haare, hallo, bunte Kunzhaarfrise. Selma nahm die neue Optik an - und landete drei Jobs. "Intimissimi", "Peek & Cloppenburg" und "Emmy AG" entschieden sich bei Castings für Selma.

Trotzdem reichte es im Finale "nur" für Platz vier. Siegerin wurde, obwohl sie keinen Job hatte ergattern können, Vivien Blotzki (23). Gleich der erste Job nach GNTM führte Selma gemeinsam mit Vivien nach Hawaii. Danach schoss sie Kampagnen in Brooklyn, lief für den Designer Kilian Kerner über den Laufsteg, war in den Modemetropolen Mailand und - Heimspiel für sie - in Berlin am Start. Zudem ist sie Testimonial für die bekannte Marke Valentino.

Anzeige

Selma May: Jetzt erobert sie Frankreich

Im Interview mit "Promiflash" definierte die 19-Jährige ihre Ziele für das neue Jahr: "2024 wird bei mir das Jahr, in dem ich endlich ins Ausland gehen möchte, um zu modeln", sagte sie. Auf welches Land sie sich konzentrieren wolle, stehe noch nicht fest: "Ich muss noch herausfinden, in welchem Land mein Typ gefragt ist", erklärte die Weltenbummlerin, die ihre 101.000 Instagram-Follower:innen (Stand 4. März, 13:35 Uhr) mit auf ihre Reise nimmt.

Ein Anfang Richtung Frankreich ist gemacht: Zuletzt meldete sie sich aus Paris, wo sie für die italienische Marke Patrizia Pepe im Fotostudio stand, postete Bilder und Storys aus dem Studio, den Straßen von Paris und beim Baguette knabbern.