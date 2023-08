Diesen Sonntag im TV: Marvel-Kritiker überschütten diesen Avengers-Film mit Lob

Am kommenden Sonntag sollten Marvel-Fans unbedingt einschalten: ProSieben und Joyn zeigen am Sonntag, den 20. August, um 20:15 Uhr einen der beliebtesten Avengers-Filme aus dem Marvel Cinematic Universe. Um welchen Filmklassiker es sich dabei handelt, erfährst du hier.

Diesen Avengers-Film solltet ihr nicht verpassen

Im Jahr 2015 erschien mit "Avengers: Age of Ultron" die Fortsetzung von "Marvel's The Avengers" (2012) und damit der zweite Teil der beliebten Avengers-Reihe. In dem Film kämpfen die Avengers um Lokis Zepter. Es gelingt ihnen, es zurückzubekommen, doch sie entdecken darin die künstliche Intelligenz namens Ultron, die aus einer schadhaften Friedenssoftware von Tony Stark alias Iron Man (gespielt von Robert Downey Jr.) und Bruce Banner (gespielt von Mark Ruffalo) entstand. Tony Stark möchte die KI für die Avengers nutzen und sie im Kampf für den Frieden einsetzen. Doch Ultron hat andere Dinge im Sinn: Er will die Menschheit ausrotten. Iron Man, Black Widow (gespielt von Scarlett Johansson), Hulk, Thor (gespielt von Chris Hemsworth) und Co. setzen in "Avengers: Age of Ultron" deshalb daran, um die Ausrottung der Menschheit zu verhindern.

Übrigens: In "Avengers: Age of Ultron" werden auch die Maximoff-Zwillinge Wanda (gespielt von Elizabeth Olsen) und Pietro (gespielt von Aaron Taylor-Johnson) eingeführt, die eine wichtige Rolle in dem Film übernehmen.

Du planst einen Marvel-Filmmarathon? Hier erfährst du alles über die chronologische Reihenfolge der Marvel-Filme.

Deshalb ist der Avengers-Film bei Kritikern so beliebt

Für viele Kritiker:innen ist "Avengers: Age of Ultron" einer der beliebtesten Marvel-Filme überhaupt. Der Film ist als rasanter Actionfilm angelegt und würde laut verschiedenen Kritiker:innen damit perfekt in einen Actionthriller der 1980er-Jahre passen. Von der Kritik wird der Film als "altmodischer, actiongeladener Zeitlupen-Actionthriller" bezeichnet, "der direkt aus den Seiten von Stan Lees besten Werken stammt". Er überzeugt nicht nur mit seinen spannenden Kämpfen, sondern auch mit seinen lustigen Momenten - darunter den unterhaltsamen Gesprächen zwischen Hawkeye (gespielt von Jeremy Renner) und Ultron.

Auch spannend: Scarlett Johansson kehrt nach dem Tod von Black Widow ins MCU zurück - aber wie?