Das Wichtigste in Kürze "Grey's Anatomy"-Star Caterina Scorsone berichtet auf Instagram von einem dramatischen Schicksalsschlag.

Bei einem Hausbrand verlor die Schauspielerin gleich mehrere geliebte Familienmitglieder.

Anzeige

Seit 2014 ist die kanadische Schauspielerin Caterina Scorsone festes Mitglied des "Grey's Anatomy"-Casts. Ihren 3,9 Millionen Followern gab sie nun erschreckende Details aus ihrem Privatleben preis.

Caterina Scorsones Leben liegt aktuell in Schutt und Asche - und das nicht metaphorisch, sondern im wahrsten Sinne des Wortes. In einem Instagram-Post wendete die 41-Jährige sich nun an ihre Fans und berichtet von einem erschreckenden Ereignis: Vor ein paar Monaten ist ihr Haus komplett niedergebrannt. Doch nicht nur das! Caterina und ihre Familie verloren bei dem Brand alle vier Haustiere.

Als ich meine Kinder gerade fürs Bett fertig machte und sie badete, drang plötzlich Rauch durch den Mörtel um die Badewanne. Als ich in den Flur blickte, war da bereits eine Schwade dicken, schwarzen Rauchs, der das ganze Haus füllte. Eine Sache über Feuer: Sie passieren schnell. Ich hatte ungefähr zwei Minuten Zeit, um meine drei Kinder aus dem Haus zu schaffen. Caterina Scorsone , 2023

Ihre drei Katzen und ihren Hund habe Caterina nicht mehr retten können - für sie kam jede Hilfe zu spät. "Leider haben wir alle vier unserer Haustiere verloren. Wir leiden immer noch unter diesem Verlust, aber wir sind froh, dass wir sie überhaupt lieben durften", schreibt sie weiter und teilt in dem Post neben dramatischen Aufnahmen des nicht mehr bewohnbaren Hauses auch einige Fotos der schönsten gemeinsamen Momente.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Im Video erfährst du, wie die "Grey's Anatomy"-Stars Caterina Scorsone nach der Brandkatastrophe halfen

Anzeige

Anzeige

Schwester von "McDreamy": Woher kennt man Caterina Scorsone

Serien-Fans ist Caterina Scorsone vor allem durch "Private Practice" und "Grey's Anatomy" bekannt. In beiden Serien verkörpert sie die Rolle der Dr. Amelia Shepherd, Schwester von Dr. Derek Shepherd, der in Staffel elf von "Grey's Anatomy" den Serientod starb. Zeitgleich stieß Dr. Amelia Shepherd zum Stamm-Cast der Krankenhausserie, nachdem sie bereits mehrere Gastauftritte und eine feste Rolle in der Spin-Off-Serie "Private Practice" hatte.

Von dem Vater ihrer drei Kinder, dem Singer-Songwriter Rob Giles, ist Caterina mittlerweile geschieden. Die beiden gaben 2020 nach zehn Jahren Ehe ihre Trennung bekannt. Sie haben drei gemeinsame Töchter: Die elfjährige Eliza, die sechsjährige Paloma Michaela "Pippa" und die dreijährige Arwen Lucinda "Lucky". Ihre erste Schwangerschaft wurde in der fünften Staffel von "Private Practice" als Teil der Storyline mit aufgegriffen. Seit der Geburt ihrer zweiten Tochter Pippa, die das Down Syndrom hat, fungiert Caterina als Fürsprecherin für Kinder mit Down Syndrom oder anderen kognitiven Behinderungen. 2020 wurde sie für ihr Engagement sogar mit dem Quincy Jones Exceptional Advocacy Award von der Global Down Syndrome Foundation ausgezeichnet.

Aus dem Feuer, das ihr Haus zerstört und ihre Haustiere mit in den Tod gerissen hat, zog Caterina eine wichtige Lehre, die sie in ihrem Post mit ihrer riesigen Fan-Community teilt: "Das einzige, das zählt, sind die Menschen (und Wesen), die du liebst."