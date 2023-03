"Hotel Zack & Cody"-Star ist verlobt: SIE ist die Glückliche

Das Wichtigste in Kürze Schauspieler Dylan Sprouse und Model Barbara Palvin sind seit 2018 ein Paar.

Nun sollen sich die beiden verlobt haben, wie es auf "ET Online" heißt.

Anzeige

Laut "Entertainment Tonight" haben sich Schauspieler Dylan Sprouse und Model Barbara Palvin verlobt. Dylan Sprouse kennt man unter anderem von der Serie "The Suite Life of Zack & Cody". Außerdem ist er der Bruder von Cole Sprouse, dem Schauspieler der Serie "Riverdale".

Dylan Sprouse und Barbara Palvin: Die Zwei sind verlobt

Die Unterhaltungsindustrie ist voller Geschichten über Promi-Paare, die sich verlieben, sich trennen oder sich verloben. Nun gab es auf der Instagram-Seite "relationships.usa" eine neue Nachricht, die die Fans von Schauspieler Dylan Sprouse und Model Barbara Palvin begeistern wird. Das Paar hat sich verlobt!

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Dylan Sprouse, bekannt aus dem Film "Hotel Zack & Cody" und seine Freundin, das ungarische Model Barbara Palvin, haben sich nun offiziell verlobt. Laut Insider-Quellen des Magazins "Entertainment Tonight" (ET) zeigen sie ihren Ring stolz und sind überglücklich. Sie sind schon seit 2018 zusammen und können nun endlich ihre Beziehung mit einem Ring krönen.

Sie haben ihren Ring schon Leuten gezeigt und sind so glücklich. Insider , "Entertainment Tonight"

Die beiden sind bekannt dafür, ihre Beziehung oft auf Social-Media-Plattformen zu präsentieren und ihre Liebe zueinander zu zeigen. Dylan Sprouse schickte Barbara Palvin sogar zu Beginn ihrer Beziehung Direktnachrichten auf Instagram, was zeigt, wie sehr er sich für die hübsche Brünette von Anfang an interessierte.

Das Paar hat sich bisher nicht zur Verlobung geäußert, aber es ist sicher, dass sie aufgeregt sind, diesen neuen Schritt in ihrer Beziehung zu machen und ihre Zukunft gemeinsam zu planen.

Anzeige

Anzeige

In dem Video erfährst du, was Barbara Palvin süßes über Dylan Sprouse sagt

Dylan Sprouse berühmter Zwillingsbruder Cole Sprouse: Das weiß man über ihn

Viel bekannter als Dylan Sprouse ist übrigens sein Zwillingsbruder Cole Sprouse.

Cole Sprouse © REUTERS/Monica Almeida

Cole Sprouse und Dylan Sprouse sind am 4. August 1992 in Arezzo, Italien, geboren. Cole ist am besten bekannt für seine Rollen als Cody Martin in der Disney Channel-Serie "Hotel Zack & Cody" und als Jughead Jones in der CW-Serie "Riverdale".

Sprouse und sein Zwillingsbruder Dylan begannen ihre Schauspielkarriere bereits im Alter von acht Monaten in der ABC-Sitcom "Grace Under Fire". Sie wurden dann als Kinderstars bekannt, als sie die Rolle von Julian in "Big Daddy" aus dem Jahr 1999 spielten. Von 2005 bis 2008 spielten sie die Hauptrolle in "Hotel Zack & Cody", und von 2008 bis 2011 spielten sie in der Fortsetzung "Hotel Zack & Cody an Bord" mit.

Nachdem er eine Pause von der Schauspielerei eingelegt hatte, kehrte Sprouse im Jahr 2017 mit der Rolle des Jughead Jones in "Riverdale" zurück, einer modernen Adaption der Archie Comics. Die Serie wurde zu einem Hit und Sprouse wurde für seine Darstellung des zynischen und emotionalen Jughead Jones hochgelobt.

Abgesehen von der Schauspielerei ist Sprouse auch ein talentierter Fotograf. Er hat seine Arbeit in einigen Galerien ausgestellt und arbeitet als Fotograf für verschiedene Mode- und Lifestyle-Marken.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Sprouse hat in der Vergangenheit öffentlich über seine Depressionen und Angstzustände gesprochen und setzt sich für mentale Gesundheit ein. Er hat auch an verschiedenen Wohltätigkeitsorganisationen gearbeitet, darunter das Kinderkrankenhaus Los Angeles und die Wildlife Conservation Society.

Laut "People Magazine" ist Cole mit dem Model Ari Fournier zusammen.

Insgesamt ist Cole Sprouse ein vielseitiger und talentierter Künstler, der sowohl in der Schauspielerei als auch in der Fotografie erfolgreich ist und sich für wichtige soziale Anliegen einsetzt. Seine Fans freuen sich darauf, zu sehen, was er in Zukunft noch alles erreichen wird.