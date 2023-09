Elyas M'Barek: Schock um Mitternacht - der Schauspieler erwischt Einbrecher!

Elyas M'Barek (41) schlummerte friedlich mit seiner Frau Jessica (34) im eigenen Häuschen auf Ibiza. Dann plötzlich stand der "Fack ju Göhte"-Star einem Einbrecher gegenüber. "Es war so ein Albtraum", berichtete M'Barek jetzt im Podcast "Enter Sandman".

Eigentlich ist der Podcast "Enter Sandman" (zu Deutsch etwa: "Komm herein, Sandmännchen") von Comedian Oliver Polak (47) ein Audio-Werk, das "seine Hörer ins Bett bringt, sie zudeckt, einen Kuss auf die Stirn gibt und mit Geschichten und Anekdoten aus der Woche von Oliver Polak und seinen Co-Hosts in die Nacht begleitet". So steht es zumindest auf der Homepage. Die Geschichte, die Elyas M'Barek nun zum Besten gab, eignet sich allerdings eher für eine traumatische schlaflose Nacht. Denn bei dem Schauspieler wurde mitten in der Nacht eingebrochen.

Elyas M'Barek: Mit Messer auf Einbrecherjagd

Während des Gesprächs mit Podcast-Gastgeber Polak erinnerte sich M'Barek nun ausführlich an dieses Ereignis zurück, denn passiert ist das Ganze bereits vor Wochen im Hochsommer.

"Ich wache auf nachts, und wirklich auf einmal geht die Tür auf vom Schlafzimmer", erklärte M'Barek, der zu dem Zeitpunkt neben seiner Frau, Schauspielerin Jessica M'Barek, lag. Da sei ihm klar geworden, dass noch jemand anderes im Haus sein musste, weshalb er schlaftrunken "Hallo" rief - danach sei die Tür wieder zugegangen.

Der Schauspieler sei ins Erdgeschoss gegangen und habe die Polizei gerufen, während er in der Küche nach einem Messer griff. Dann sei ihm aufgefallen, dass die Seitentür aufgebrochen worden war. M'Barek und seiner Frau sei nichts passiert, es sei lediglich etwas Bargeld geklaut worden. Ob er es mit einem einzelnen Einbrecher oder eine Gruppe zu tun hatte, weiß der gebürtige Münchner bis heute jedoch nicht.

Trotz des Einbruchs möchte er das Anwesen auf der beliebten spanischen Ferieninsel behalten. Seinen Hauptwohnsitz hat der Schauspieler mit seiner Frau in New York, wo sie seit Frühjahr 2023 wohnen. Das Paar heiratete im September 2022 - auf Ibiza.