Jennifer Coolidge (63) ist seit fast 30 Jahren Schauspielerin. Sie spielte selten Hauptrollen und ist dennoch eine der kultigsten Darstellerinnen dank legendärer Rollen in "Natürlich blond" oder "2 Broke Girls". Jetzt wurde sie von "GQ" zur "Woman Of The Year" ernannt.

Seit Jennifer Coolidge 1995 in der TV-Serie "Seinfeld" debütierte, spielte sie in 130 TV- und Kinoproduktionen mit. Ihren ersten großen Erfolg feierte sie in "American Pie" (1999), als sie die sexhungrige Mutter der Hauptfigur Stifler spielte. Das Gute: Als "Stiflers Mom" erreichte sie Kult-Status (und spielte in drei "American Pie"-Fortsetzungen mit). Schlecht hingegen: Sie blieb in der Rollenschublade stecken.

"Ich habe nur Rollen als 'trophy wife' angeboten bekommen, als hübsche blonde Ehefrau an der Seite irgendeines Mannes", gestand sie jetzt in einem Interview mit "GQ". Auch in "Natürlich blond", "Best Show" und "2 Broke Girls" kam sie aus dieser Schablone nicht heraus.

Dann hat die TV-Serie "The White Lotus" (2022) alles geändert. Als einer der wenigen Stars spielte sie in beiden Staffeln mit - und wurde beide Male ausgezeichnet. Für die erste Staffel erhielt sie den Emmy-Award, für die zweite den Emmy und zusätzlich Golden Globe, jeweils als beste Nebendarstellerin.

Beinahe hätte Jennifer Coolidge einen Blumenladen eröffnet

Nun wurde sie von "GQ" als "Woman Of The Year" ausgezeichnet - und bekam das Fotoshooting ihrer Träume! Coolidge posierte mit Tieren aus dem Tierschutz, für den sie sich leidenschaftlich einsetzt.

Aber beinahe wäre es zu all den überfälligen Ehrungen nicht gekommen. Im Interview gestand sie, dass sie dabei war, die Schauspielkarriere zu beenden. "Ein gutes Jahrzehnt lang hat sich meine Karriere kein Stück mehr weiterbewegt. Ich war kurz davor, einen Blumenladen in Los Angeles zu kaufen. Ich hatte wirklich schon fast aufgegeben und mich damit abgefunden, dass meine Karriere vorbei ist."

Dann kam das Angebot, in "The White Lotus" mitzuspielen. Ironischerweise hätte sie auch diese Rolle, die ihr vom Erfinder, Regisseur und Drehbuchautor der Serie, Mike White, auf den Leib geschrieben wurde, beinahe abgelehnt. "Es war die Corona-Zeit, ich hatte mich damals in mein Haus in New Orleans zurückgezogen und konnte mir gar nicht vorstellen, nach Hawaii zu fliegen, um eine Serie zu filmen." Eine Freundin habe ihr danach den Kopf gewaschen und zum Umdenken gebracht. "Sie ist völlig ausgeflippt. Sie hat mich angeschrien, ob ich den Verstand verloren hätte. Sie sagte, dass sie mich zwingen würde, die Rolle anzunehmen."

Endlich: "Natürlich blond 3" ist in Vorproduktion

Die Serie über reiche Menschen in Luxushotels geht in die dritte Staffel, aber ohne Coolidge. Sie hege aber keinen Groll, sagte sie "GQ": "Ich darf nicht gierig sein. Ich hatte zwei tolle Staffeln und wer weiß, vielleicht wäre ich den Zuschauer:innen auch irgendwann auf die Nerven gegangen."

Außerdem gab und gibt es viel zu tun. In "Riff Raff", einer Kriminalkomödie, die beim Toronto-Filmfestival Premiere hatte und bei uns wohl Anfang 2025 erscheinen wird, spielt sie an der Seite von Ed Harris und Bill Murray - und zwar die weibliche Hauptrolle! Zudem wird sie in der Realverfilmung von "Minecraft" dabei sein. Und: Es befindet sich "Natürlich blond 3" in der Vorproduktion.

Endlich, werden die Fans sagen. Schließlich kam "Natürlich blond 2" bereits 2003 in die Kinos. Neben Reese Witherspoon (als Heldin Elle Woods) spielte Jennifer Coolidge in den ersten beiden Teilen die Nail Artistin Paulette, die sich dank Elle gegen ihren Ex behauptet und mit einem Paketboten ein neues Glück findet.

Wann "Natürlich blond 3" veröffentlicht wird, steht noch nicht fest. Wer sich aber schon mal Appetit holen will: Auf Joyn gibt es "Natürlich blond" und "Natürlich blond 2".