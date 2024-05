"Natürlich blond" kommt zurück: Reese Witherspoon plant Spin-off-Serie

Es ist offiziell: Schauspielerin Reese Witherspoon (49) plant ihre Rückkehr als Elle Woods! Erfahre hier alles über die Kultfigur aus "Natürlich blond" und ihre geplante Rückkehr nächstes Jahr.

Reese Witherspoon feierte im Jahr 2001 mit dem ersten "Natürlich blond"-Film Premiere und kreierte mit ihrer Rolle der Elle Woods eine Kultfigur. Die Schauspielerin, die mit der Reihe ihren endgültigen Durchbruch feierte, soll nun im nächsten Jahr zu ihren Wurzeln zurückkehren. In einer Spin-off-Serie auf Amazon soll Elle Woods die Highschool der 1990er-Jahre erleben.

Elle Woods an der Highschool

Am Dienstag (dem 14. Mai) schlüpfte die Powerfrau nach Jahren zum ersten Mal wieder in ihr pinkes Tweed-Kostüm. Dazu schrieb Reese Witherspoon in einem Instagram-Post: "Bevor sie die berühmteste Vegetarierin mit dem Sternzeichen Zwilling wurde, die ihren Abschluss an der Harvard Law School macht, war sie ein ganz normales Highschool-Mädchen der Neunzigerjahre - Und ihr alle werdet sie kennenlernen [...]. ICH FREU mich SO! 🎀💅🤩"

"Gossip Girl"-Schöpfer ist in das neue Projekt involviert

Wie "Deadline" berichtet, plant Witherspoon mit ihrer Medienproduktionsfirma Hello Sunshine und Amazon MGM Studios eine Spin-off-Serie zu "Natürlich blond" (im Original: "Legally Blonde"). Die 48-Jährige wird gemeinsam mit ihrer Hello-Sunshine-Kollegin Lauren Neustadter (geb. 1980), Marc Platt (66), ein Produzent der Filme, und den "Gossip Girl"-Entwicklern Josh Schwartz (47) und Stephanie Savage (geb. 1969) das ausführende Produzententeam bilden. Schwartz und Savage sollen für die Serie auch das Drehbuch schreiben. Zum genaueren Inhalt des Spin-offs sind noch keine Details bekannt.



Witherspoon selbst soll auch als Produzentin am Film mitarbeiten. Ob sie auch als Schauspielerin zu sehen sein wird, ist jedoch noch nicht klar. Auch wer die junge Elle Woods spielen wird, wurde noch nicht verraten.

Darum geht es in "Natürlich blond"

In "Natürlich blond" verkörperte Witherspoon die Hauptrolle der Elle Woods, einer modebewussten Studentin, die beschließt, in Harvard Jura zu studieren, um ihren Freund zurückzugewinnen. Auch in der Fortsetzung "Natürlich blond 2" (2003) schlüpfte sie in die Rolle und verkörperte Woods, die mittlerweile als Anwältin eine Kampagne gegen Tierversuche startet. Im dritten Film, "Natürlich blond 3 - Jetzt geht's doppelt weiter" (2009), war Witherspoon nicht mehr zu sehen, jedoch fungierte sie als Produzentin für die Komödie, die sich um die Cousinen von Elle Woods drehte.