"Harry Potter"-Star Dame Maggie Smith stirbt im Alter von 89 Jahren

Traurige Nachrichten: Schauspielerin Maggie Smith ist gestorben. Die Engländerin hatte eine lange und sehr erfolgreiche Karriere - unsterblich machen sie ihre Rollen als Professor McGonagall in "Harry Potter" und Violet Crawley in "Downton Abbey".

Anzeige

Maggie Smith: Welt trauert um Downton-Abbey-Star

Die Welt trauert um eine große Schauspielerin. Dame Maggie Smith verstarb am 27. September im Alter von 89 Jahren, wie die britische Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf ihre Familie berichtet.

Fans, Freund:innen und Kolleg:innen trauern. "Sister Act"-Co-Star Whoopi Goldberg postete auf Instagram bereits eine Trauerbekundung. "Maggie Smith war eine großartige Frau und eine brillante Schauspielerin. Ich kann immer noch nicht fassen, dass ich das Glück hatte, mit diesem 'Unikat' zusammenzuarbeiten. Mein tiefes Beileid gilt der Familie. Ruhe in Frieden", schreibt sie unter ein gemeinsames Foto vom Set.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Maggie Smith konnte auf eine erfolgreiche Schauspielkarriere zurückblicken: Sie gewann gleich zweimal einen Oscar! Einmal 1969 als Beste Schauspielerin in "The Prime of Miss Jean Brodie" und 1978 als Beste Nebendarstellerin für ihre Performance in "California Suite".

Anzeige

Anzeige

Professor McGonagall war ihre bekannteste Rolle

Doch die meisten werden sie als Professor McGonagall kennen, die sie in allen Teilen der "Harry Potter"-Filme spielte - und niemand hätte die Rolle besser verkörpern können als sie. Ebenso ikonisch war ihre Darstellung der Violet Crawley in der Serie sowie den Filmen von "Downton Abbey". Ihre bissigen Sprüche sind legendär und gern zitiert in der Popkultur.

Du kennst Maggie Smith nur aus "Harry Potter"? Schaue sie dir in ihrer Rolle als Violet Crawley an Streame jetzt "Downton Abbey 2" auf Joyn

Auch im hohen Alter schien Maggie Smith keine Lust zu haben, ihre Kunst an den Nagel zu hängen oder aufzuhören zu arbeiten. So war sie das Gesicht einer Werbekampagne mit Luxusmarke "Loewe", stand 2019 noch auf der Theaterbühne und brachte 2023 ihren letzten Film "The Miracle Club" in die Kinos.

Für ihre Leistungen wurde sie 1990 von Königin Elizabeth II. in den Ritterstand erhoben und 2014 zum Companion of Honour ernannt.