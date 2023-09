"Harry Potter"-Star Sir Michael Gambon ist gestorben! Fans erinnern an den Dumbledore-Darsteller

Hollywood ist in großer Trauer. Sir Michael Gambon erlangte durch seine Rolle des Albus Dumbledore in den "Harry Potter"-Filmen weltweite Bekanntheit. Doch nun ist der Schauspieler im Alter von 82 Jahren gestorben. Im Netz zollen ihm zahlreiche "Harry Potter"-Fans mit rührenden Worten Tribut.

Anzeige

Fans gedenken dem Dumbledore-Darsteller

In den sozialen Medien melden sich zahlreiche "Harry Potter"-Fans nach Bekanntwerden der traurigen Nachrichten zu Wort. Auf der Plattform X, ehemals Twitter, zeigen sich die Nutzer:innen betroffen: "Ruhe in Frieden, Michael Gambon", "Mach's gut, Professor" und "Heute hat uns Michael Gambon verlassen", schreiben etwa drei User:innen. Ein:e weitere Nutzer:in drückt ihre Trauer mit einem bekannten Zitat von Albus Dumbledore aus: "Glaubt ihr, dass die Toten, die wir geliebt haben, uns jemals wirklich verlassen? Glaubt ihr, dass wir uns in Zeiten großer Not nicht viel deutlicher an sie erinnern?"

Für seine schauspielerische Leistung wird er von unzähligen Fans gelobt. So schreibt etwa ein:e User:in in einem Beitrag auf der Social-Media-Plattform X: "Michael Gambon wird in den Herzen und Erinnerungen aller Menschen weiterleben, deren Kindheit er durch seine brillante Darstellung von Albus Dumbledore erhellte."

Auch der offizielle "Harry Potter"-Account veröffentlichte ein rührendes Statement auf der Social-Media-Plattform X. Unter einem Schwarz-Weiß-Foto hieß es: "Wir sind unendlich traurig über das Ableben von Sir Michael Gambon. Mit seinem Humor, seiner Liebenswürdigkeit und seiner Anmut hat er den Harry-Potter-Fans aus aller Welt unermessliche Freude bereitet. Wir werden sein Andenken für immer in unseren Herzen bewahren."

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Anzeige

Sir Michael Gambon spielte Dumbledore seit 2002

Sir Michael Gambon begann seine Karriere im Jahr 1963 am Theater. Mit seiner Rolle des Albus Dumbledore in den beliebten "Harry Potter"-Filmen feierte er 2002 dann seinen internationalen Durchbruch auf der Kinoleinwand. Nachdem der ursprüngliche Darsteller Richard Harris am 25. Oktober 2002 verstarb, musste die Rolle neu besetzt werden. Sir Michael Gambon wurde die Ehre zuteil, in seine Fußstapfen zu treten. Er spielte vom dritten "Harry Potter"-Film bis zum letzten Teil ("Harry Potter und die Heiligtümer des Todes - Teil 2") die Rolle des beliebten Schulleiters und eroberte so die Herzen zahlreicher Fans.

Zudem wirkte Sir Michael Gambon in den vergangenen Jahren an vielen weiteren Filmproduktionen mit - zuletzt an der Filmbiografie "Judy", die im Jahr 2019 erschien.