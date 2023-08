Harry Styles: Was läuft mit Taylor Russell? Jetzt wurden sie beim Kuscheln erwischt!

Harry Styles sorgt mit seinem Liebesleben immer wieder für Schlagzeilen. Nachdem er im April knutschend mit Topmodel Emily Ratajkowski gesichtet wurde, wurde den beiden eine Romanze nachgesagt. Doch nur wenige Monate später war die Liebelei wohl schon wieder vorbei: Stattdessen soll der Weltstar nun mit Schauspielerin Taylor Russell anbandeln. Jetzt turtelten die beiden sogar in der Öffentlichkeit: Bestätigen sie damit etwa ihre Beziehung?

Anzeige

Harry Styles und Taylor Russell zeigen sich eng vertraut in London

Am Mittwoch besuchten Harry Styles und Taylor Russell zusammen das National Theatre in London. Dort sahen sie sich das Theaterstück "The Effect" an, in dem die Schauspielerin mitspielt.

Auf der Afterparty nach der Premiere wurden die beiden daraufhin beim Turteln erwischt! Auf Fotos, die unter anderem "TMZ" vorliegen, wirken die beiden sehr vertraut. Sie stehen eng beieinander, umarmen sich und lächeln einander glücklich an. Laut Augenzeugen konnten die beiden während der Party kaum die Finger voneinander lassen.

So schildert ein Insider gegenüber "Page Six": "Harry blieb die ganze Zeit an Taylors Seite." Und weiter:

Es sah sogar so aus, als hielten sie Händchen. Insider, , 2023

Mehreren Insidern zufolge sollen die beiden die Party auch gemeinsam verlassen haben. Wie ein echter Gentleman soll Harry Styles vor dem Bühnenausgang mit ihren Klamotten im Auto auf seine Auserwählte gewartet haben.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Anzeige

Sind Harry Styles und Taylor Russell ein Paar?

Bislang haben sich weder Harry Styles noch Taylor Russell zu den Liebesgerüchten geäußert. Doch viele Fans sehen die neuesten Paparazzi-Aufnahmen als eindeutige Bestätigung, dass zwischen den beiden mehr läuft. So schreibt etwa eine Userin auf der Social-Media-Plattform X: "Liebe liegt in der Luft! Harry Styles und Taylor Russell sind wirklich ein wunderschönes Paar." Eine weitere Nutzerin schwärmt: "Die beiden sind einfach so süß!"

Andere Fans finden es wiederum lustig, dass Harry Styles' neue Flamme den Namen Taylor trägt. Kein Wunder, schließlich war er einst mit Taylor Swift liiert. "Er steht wirklich auf Frauen, die Taylor heißen", witzelt etwa eine Userin auf Twitter.