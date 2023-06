Hilary Swank: Die Oscar-Preisträgerin hat ihr erstes Baby bekommen – mit 48 Jahren!

Das Wichtigste in Kürze Schauspielerin Hilary Swank ist aus der Filmbranche kaum wegzudenken. Sie wurde unter anderem bereits zweimal mit dem Oscar und dem Golden Globe ausgezeichnet.

Im Oktober 2022 verkündete die US-Amerikanerin, dass sie zum ersten Mal schwanger ist und Zwillinge erwartet.

Jetzt ist die 48-Jährige erstmals Mutter geworden! Alle Infos zu ihrem späten Babyglück erfährst du hier.

Hilary Swank machte im Oktober 2022 öffentlich, dass sie zusammen mit ihrem Ehemann Philip Schneider erstmals gemeinsamen Nachwuchs erwartet. Das Paar wurde mit Zwillingen gleich doppelt gesegnet. Nun war es endlich so weit: Die 48-Jährige durfte ihre beiden Kinder endlich auf der Welt begrüßen. Auf Instagram zeigt sie mit einem ersten Foto von ihrem Nachwuchs, wie glücklich sie jetzt ist.

Die Entbindung war für Hilary Swank nicht leicht

Auf ihrem Instagram-Account zeigt die zweifache Oscarpreisträgerin nun der ganzen Welt ihr doppeltes Babyglück. Sie teilt ein Foto, auf dem sie lediglich mit einem weißen Bademantel bekleidet ihre beiden Kinder im Arm hält und dabei dem Sonnenuntergang entgegenblickt. Das Foto betitelt Hilary Swank ganz passend mit den Worten "Posting aus dem Himmel". In der Bildunterschrift darunter gibt die 48-Jährige auch bereits erste Details zur Geburt ihrer Zwillinge preis. Offenbar gab es bei der Entbindung einige Komplikationen:

Es war nicht einfach. Aber Junge (und Mädchen!), das war es wert. Hilary Swank

Die Namen der Twins hat Hilary Swank bislang aber noch nicht verraten. Ob sie noch preisgeben wird, wie ihre Kinder heißen, bleibt abzuwarten.

So gratulieren die Promis Hilary Swank zu ihrem späten Mutterglück

In den Kommentaren freuen sich zahlreiche VIPs und Fans für die frisch gebackene Mutter. "Herzlichen Glückwunsch! Gott segne euch", schreibt beispielsweise die "Girls Club"-Darstellerin Lindsay Lohan, die selbst aktuell ihren ersten Nachwuchs erwartet. Die US-amerikanische Schauspielerin Sharon Stone meldet sich ebenfalls in den Kommentaren zu Wort: "Gott segne euch, Schatz. Das ist die außergewöhnlichste Reise aller Zeiten. Ich freue mich so sehr für euch alle."

Hilary Swank wollte schon lange Mutter werden

Für Hilary Swank und ihren zweiten Ehemann Philip Schneider sind die Zwillinge die ersten Kinder überhaupt. Tatsächlich träumte die gebürtige US-Amerikanerin aber schon lange davon, eine eigene Familie zu gründen. "Das ist etwas, was ich mir schon lange gewünscht habe", erzählte sie während ihrer Schwangerschaft im Interview mit "Good Morning America". Doch für die 48-Jährige war die Partnersuche nicht leicht. Gegenüber "People" gab sie wenige Monate nach ihrer Hochzeit mit Philip Schneider damals preis: