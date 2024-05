Iris Klein reagiert auf Online-Hass: "Mein Schatz muss nur mir gefallen"

Iris Klein (56) ist schon seit Jahren ein gefeierter Realitystar und steht im Rampenlicht. Die Mutter von Daniela Katzenberger (37) sieht sich bei Social Media immer wieder Häme und Kritik ausgesetzt. Jetzt wehrte sie sich erneut gegen Hater. "Ich bin ich! Mein Leben, meine Regeln!"

Iris Klein verdient ihr Geld mit Auftritten im Reality-TV und mit Social Media. Sie teilt ihr Leben mit ihren Fans, empfiehlt ihnen gegen gutes Geld oder Kooperationen-Benefits Produkte. Sie nimmt ihre 529.000 Fans (Stand: 17. Mai, 11:10 Uhr) mit, wenn sie "ihr Baby" (vergeblich) versucht, durch den TÜV zu bringen, wenn sie Oma wird - und sie verriet ihren Fans auch, als sie sich - endlich - wieder neu und glücklich verliebte.

Aber nicht alle, die sich auf ihrem Instagram-Account tummeln, sind Klein wohlgesonnen. Unter fast jedem Post, egal ob es um ihre Wohnung, einen Model-Job oder ihren neuen Freund Stefan Braun (47) geht, finden sich kritische, hämische oder missgünstige Kommentare.

Viel zu oft muss sich Iris Klein deshalb mit Hater:innen beschäftigen. Jetzt gab sie ihren Neider:innen eine klare Botschaft mit auf den Weg: "Mein Leben, meine Regeln! Ich bin ich!"

Iris Klein: "Ich mache, was mir gefällt"

In ihren Instagram-Storys beschäftigte sich Iris am Donnerstag wieder einmal damit, dass sie sich vor anderen nicht für ihr Leben, ihren Style und ich Glück rechtfertigen müsse. "Ich färbe mir die Haare! Ich lass mir die Nägel machen! Ich schminke mich! Ich fliege hin, wo ich will! Ich benutze Filter, wenn es mir gefällt! Ich ziehe an, was immer mir gerade gefällt! Ich esse, worauf ich Lust habe! Ich tue das, was immer mir gefällt", schrieb sie.

"Jeder hat doch seinen eigenen Geschmack und jeder muss sich irgendwie wohlfühlen, oder?", erklärte sie. "Es gibt keine Altersgrenze für irgendeine Jeans oder Turnschuhe. Da könnt ihr mir noch so viele Hassnachrichten schreiben von wegen 'Altere doch in Würde'." Ihre klare Botschaft lautet: "Nö, ich mach das, was mir gefällt." Dann gibt sie ihren Hatern einen Tipp: "Probiert's mal aus, tut gar nicht weh."

Iris Klein ist ratlos: Woher kommt all der Hass?

Gönnen können. Damit tun sich viele Social-Media-User schwer. Nicht nur im Falle von Iris Klein, aber sie sah sich in der Vergangenheit immer wieder Hassbotschaften ausgesetzt. Klar, das letzte Jahr mit der von Skandal-Schlagzeilen begleiteten Trennung von ihrem Ehemann Peter (57), eine kurze neue Beziehung mit Mr. T, die Teilnahme an "Promi Big Brother" und nun die neue Liebe zu Stefan Braun bot reichlich Stoff zum Kommentieren. Aber warum all der Hass?

"Menschen, die so was tun, haben selbst kein Leben, die sind nur neidisch auf das Glück von anderen", meinte Iris einmal und bekam und bekommt dafür Zustimmung von vielen ihrer Fans. Die Mehrheit ihrer Anhänger:innen freut sich auch über ihr neues Liebesglück - aber natürlich nicht alle. Auch für die Neider:innen in Liebesdingen postete Iris gestern klare Statements.

Bei ihrem Stefan hat Iris Klein ein "gutes Gefühl"

Ein Bild, das sie gemeinsam mit ihrem Stefan zeigt, unterlegte sie mit dem Lied "Gutes Gefühl" von Fargo und den Textzeilen: "Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei, wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest schon von ganz allein."

Dazu schrieb sie: