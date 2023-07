Ist Nadja Abd el Farrag etwa zu dünn? "Meine Beine werden nie dicker"

Muss man sich (wieder) Sorgen um Nadja Abd el Farrag (58) machen? Fans fiel auf, dass der Star der deutschen Reality-Szene immer noch äußerst schlank ist - manch einer fand sogar: ungesund dünn. Jetzt meldet sich Naddel selbst zu Wort...

Anzeige

"Mir geht's gut." So gut wie schon lange nicht mehr. Zumindest sagt "Naddel" das in einem RTL-Interview. Eine selbstgewählte Auszeit tat ihr offenbar gut. "Ich hatte keine Lust mehr", begründete sie ihren Schritt, sich Anfang 2022 fast komplett aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen. Die Fans müssten sich keine Sorgen machen, auch nicht über ihr Gewicht. Sie wiege auch mehr als im Winter. "Da war ich wirklich extrem dünn."

"Da war ich wirklich extrem dünn" Nadja Abd el Farrag

Andreas Ellermann holte Nadja Abd el Farrag aus ihrem Tief

Ihr Gewicht war nicht das einzige, das "Naddel" immer wieder in die Schlagzeilen brachte. Alkoholeskapaden, gesundheitliche Probleme, die turbulente Beziehung zu Pop-Titan Dieter Bohlen, Schulden, fragwürdige Auftritte am "Ballermann". Ob sie an Mallorcas Partybeach noch einmal zurückwolle, wisse sie nicht. "Das wie damals", sagte sie im RTL-Interview, werde es nicht mehr geben. Damals habe sie sich "ein bisschen ausgenutzt" gefühlt.

Ihr Comeback als Sängerin ermöglichte ihr Andreas Ellermann (57). Der ist Moderator, Sänger, der Ex von Roberto Blancos Tochter Patricia und: reich. Er machte mit Immobilien ein kleines Vermögen. Ellermann habe, so Nadja Abd el Farrag, eines Tags bei ihr geklingelt und gesagt "Hier bin ich." Seither fungieren die beiden als Team, nicht aber als Liebende. Zwar "lagen wir schon mal im Bett", gab Ellermann im RTL-Interview zu, allerdings nur zum "Texte lernen". Denn die beiden gehen als Gesangspartner an den Start, traten zuletzt beim Hamburger Schlagermove auf.

Anzeige

Anzeige

Naddel: "Ich war immer dünn"

Ellermann, so Naddel, habe ihr zudem bei der Wohnungssuche geholfen. Nur an den Sorgen der Fans über Naddels Gewicht kann er nichts ändern. Naddel, weiß, dass ihre Kilos ein wiederkehrendes Thema sind: "Man sieht das bei mir auch immer, dann bin ich so schön im Gesicht eingefallen. Ich war immer dünn und werde auch immer meine dünnen Beine beibehalten", erklärte sie gegenüber RTL. Selbst wenn sie mal zehn Kilogramm zunähme, hätte das auf ihre Beine keine Auswirkung, denn