Jasmin Wagner hat wieder geheiratet! So romantisch war die Hochzeit der Sängerin

Ein Blümchen unter der Haube! Jasmin Wagner (43), Künstlername "Blümchen", ist in Liebe erblüht und schwärmt ihren Fans jetzt von ihrer Traumhochzeit vor.

Mit drei Bildern feierte Jasmin Wagner auf ihrem Instagram-Account nun ihr frisches Eheglück. "Zeit, Danke zu sagen", beginnt die Caption, in der sich die Sängerin bei ihren Hochzeitsplanerinnen, dem Trauredner, der Party-Location, für das "Braut-Make-up" und das Brautkleid bedankte. In diesem, einem Traum aus weißer Spitze, präsentierte sich die 43-Jährige ihren rund 160.000 Instagram-Followern. Der Post war die erste "offizielle" Stellungnahme der Künstlerin zu ihrer Hochzeit.

Die standesamtliche Trauung fand, wie die "Bild"-Zeitung meldete, am vergangenen Samstag um 16 Uhr statt. Abends wurde demnach mit 200 Familienmitgliedern und Freunden gefeiert.

Jasmin Wagner schenkt ihren Fans drei Bilder von der Traumhochzeit

Ihre "Traumhochzeit", so schrieb Jasmin Wagner in ihrem Post, sei nur möglich gewesen durch "die wunderbare Zusammenarbeit und den kreativen Austausch" mit den im Post genannten Dienstleistern. Ihren Fans "schenkte" Wagner neben dem Bild im wunderschönen Brautkleid im Bohemian-Style zwei weitere Schnappschüsse: So gibt es einen herzförmigen Luftballon zu sehen mit der Aufschrift "Just Married" (zu Deutsch: "Frisch verheiratet") sowie einen Ehering, der so auf den Fugen zwischen Platten platziert wurde, dass Ring und Fugen ein "Peace"-Symbol bilden.

Von ihrem Ehemann war nichts zu sehen, aber das hat "Tradition". Der dänische Unternehmer wird ebenso wie die im November geborene gemeinsame Tochter konsequent aus der Öffentlichkeit herausgehalten. Nicht einmal die Namen sind bekannt. Nur das Glück: Wagner und ihr Däne fanden Anfang 2021 zueinander, als die Euro-Dance-Ikone der 90er-Jahre noch mit ihrem ersten Ehemann Frank Sippel verheiratet war, aber schon länger von ihm getrennt lebte.

Ihren jetzigen Mann lernte sie kennen, als sie drauf und dran war, ihr Heil im Online-Dating zu suchen, verriet Wagner der "Gala". Dann aber habe ihre Freundin sie gebeten, "noch zu warten", weil sie ihr einen Mann vorstellen wollte. "Diese Person wurde dann die Liebe meines Lebens und der Vater meiner Tochter. Der Online-Dating-Markt hat mich also fast erwischt", schwärmte Blümchen.