Leonardo DiCaprio: Mit diesen Superstars feierte er seinen 50. Geburtstag

Leonardo DiCaprio wurde am 11. November 50 Jahre alt und ließ es sich nicht nehmen, seinen runden Geburtstag so richtig zu feiern. Also SO richtig - inklusive hochkarätiger Gästeliste. Wer sich alles auf der Sause des Jahres blicken ließ?

Anzeige

Party like "The Wolf of Wallstreet" - auch im Film lässt es Leo krachen Streame den hochgelobten Film jetzt auf Joyn!

Anzeige

Anzeige

So wild feiert Leonardo seine Geburtstage

Ob alle wohl auch brav "Happy Birthday" gesungen haben? Yes, denn als Musiklegende Stevie Wonder höchstpersönlich seinen Hit "Happy Birthday" performt hat, haben auch die anderen Gäste fröhlich mit eingestimmt! Statt Topfschlagen und Benjamin Blümchen-Torte können wir mit dieser Info getrost davon ausgehen, dass sich der Oscarpreisträger nicht hat lumpen lassen. Denn über Leos letzte Party wurde von einem berühmten Gast der "Daily Mail" berichtet: "Letztes Jahr ist er aufgestanden und hat angefangen zu rappen. Das war das einzige Mal, dass ich gesehen habe, wie er sich selbst in den Mittelpunkt gerückt hat." Wer sich fragt, was der Schauspieler zum Besten gab: Es war "DWYCK" von Gang Starr und Nice & Smooth.

Leo schien seine 50. Geburtstagsfeier zu gefallen, wie ein Insider dem US-Magazin "People" gesagt haben soll: "Er war unglaublich glücklich und umarmte alle seine Gäste." Wer alles eine Leo-Hug bekam?

Da war er noch fast ein Baby! Schau dir Leo als Teenie an "Die Geschichte einer Jugend" zeigt, wie viel Taltent ein damals jugendlicher Leo bereits hatte. Trigger-Warnung: Im Film geht es um häusliche Gewalt.

Anzeige

Anzeige

Diese Promis feierten mit Leo DiCaprio Geburtstag

Auf der illustren Gästeliste fanden sich Namen wie sein Kindheitsfreund Tobey Maguire (49), Schauspieler Emile Hirsch (39), Oscarpreisträger Edward Norton (55), "Sicario"-Star Benicio Del Toro, der wieder genesene Jamie Foxx (56), Komiker Chris Rock (59), Orlando Bloom (47) mit Ehefrau Katy Perry (40), Regie-Genie Steven Spielberg (77), It-Girl Paris Hilton, der umstrittene Sänger Robin Thicke (47), Model Cara Delevingne (32), Rap-Produzent Dr. Dre (59), Rapper Tyga (34) und Brad Pitt (60), mit dem Leo 2019 für "Once Upon a Time ... in Hollywood" zusammenarbeitete.

Schau dir Jamie Foxx und Leonardo DiCaprios Hit "Django Unchained" an "Django Unchained" direkt streamen

Brad brachte übrigens auch ein ganz besonderes Plus eins mit, seine Freundin Ines de Ramon (31), mit der es angeblich immer ernster wird.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Ebenso ergeht es Leos Modelfreundin Vittoria Ceretti (26 - und damit die zweitälteste Frau, die Leo je gedatet hat, nach Gigi Hadid), mit der er das ganze Jahr turtelnd verbrachte. Sogar Hochzeitsgerüchte halten sich hartnäckig! Wünschenswert wäre es, durfte bislang immer nur Mama Irmelin die konstante Frau in seinem Leben sein. Die Gästeliste würde ja schon mal stehen - und vielleicht gibt's dann spätestens bei dieser Fete wieder Rapping-Leo?