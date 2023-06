Lena Meyer-Landrut im BH und Blazer: Ihr neues Single-Cover begeistert Fans!

Nach einer musikalischen Pause meldet sich Lena Meyer-Landrut eindrucksvoll zurück. Die Sängerin präsentiert nicht nur ihre neue Single, sondern überrascht auch mit einem sexy Cover-Shooting. Alle Infos zur neuen Single und zu ihrem Hingucker-Single-Cover gibt es hier...

Lena Meyer-Landrut: Mit BH und Blazer promotet sie ihre neue Single

Lena's neuester Song "What I Want" hat innerhalb weniger Tage auf YouTube bereits 139.168 Aufrufe generiert. Auch auf Instagram erzeugt die Ankündigung der neuen Single große Aufmerksamkeit. Über 37.000 Likes und fast 900 Kommentare (Stand 29.06.23) verzeichnen die Beiträge mittlerweile. Wow! Für ihre neue Single hat Lena sich etwas ganz besonderes einfallen lassen: Sie hat gleich zwei verschiedene Song-Cover produziert und lässt ihre Fans entscheiden, welches ihnen besser gefällt.

Lena Meyer-Landrut: Die unterschiedlichen Cover

Die beiden Cover-Bilder für ihre Single sind ziemlich unterschiedlich. Auf dem ersten Cover zeigt sich Lena als dunkle Verführerin. In einer edlen Stoffhose, einem BH und einem Blazer wirkt sie stark und selbstbewusst, während sie direkt in die Kamera schaut. Ihre Haare sind im Wet-Look gestylt, und ein leichter Öl-Film lässt ihren Körper glänzen. Die Lippen sind passend zum roten Hintergrund farblich betont.

Auf dem zweiten Cover hingegen präsentiert sich die Musikerin auf natürliche und sensible Weise. Sie posiert lediglich in einem übergroßen Männerhemd auf einer Matratze, trägt kaum Make-up, und ihre Haare sind in sanften Wellen gestylt.

Obwohl beide Bilder ästhetisch ansprechend sind, kristallisiert sich in den Kommentaren ein deutlicher Favorit heraus. Kollegin Yvonne Catterfeld kommentiert knapp mit "1", während ein anderer Account sogar vermutet, dass es sich hierbei um eine Marketingentscheidung handelt: "Lena hat gesagt, dass sich ihr Stil und ihre Musik in Zukunft drastisch verändern werden... Bild 1 = 'neue' Lena und Bild 2 = 'alte' Lena?"

Lena selbst hat nicht verraten, welches Bild ihr Lieblingscover ist - vielleicht strebt sie gerade die Vielseitigkeit an.

