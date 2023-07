Lena Meyer-Landrut emotional: "War am A****"! – DAS sagt sie jetzt über Burnout

Das Wichtigste in Kürze Als ESC-Gewinnerin 2010 gelang Lena Meyer-Landrut der musikalische Durchbruch.

Der Terminkalender der Sängerin kann seitdem sehr voll sein.

Wenn es ihr zu viel wird, zieht sie jedoch die Reißleine.

Anzeige

Lena Meyer-Landrut ist jetzt seit rund 13 Jahren im Showgeschäft tätig. Sie ging durch Höhen und Tiefen – hat inzwischen aber vor allem aus den Tiefen gelernt. Sie weiß, wie sie einem Burnout entgegenwirken muss.

Sieh dir im Video an, wie wandelbar Lena ist

Lena Meyer-Landrut war kürzlich "richtig am A****". Das hat sie im Interview mit der RPR1-Radioshow "Music Made in Germany" offenbart. Der Grund: Die Sängerin hatte nach eigenen Angaben einen stressigen Tag gehabt. Sie sei früh aufgestanden, habe ein Interview nach dem anderen gegeben und sei von einem verspäteten Flug ausgebremst worden. Glücklicherweise zieht Lena in derartigen Situation die Reißleine. Sie sagte einen zusätzlichen Job am Abend ab – teilte ihrem Team mit, ihr Körpergefühl sage: Stopp!

Dass Lena auf das besagte Körpergefühl hört, war nicht immer so. 2019 legte die heute 32-Jährige auf unbestimmte Zeit eine Pause ein. Damals beschrieb sie auf Instagram, dass sie sich oft von äußeren Einflüssen lenken ließe uns nicht immer auf ihre innere Stimme höre. Inzwischen weiß sie:

Wir müssen einfach auf uns achten, damit wir nicht durchdrehen und alle total krank werden. Lena Meyer-Landrut , RPR1

Lena nahm gegenüber RPR1 das Wort "Selfcare" – übersetzt, Selbstpflege – in den Mund. Diese sei "total wichtig". Die eigene Gesundheit gehe vor und es gehe darum, "auszuhalten, 'Nein' zu sagen".

Dieser gesunde Egoismus, den man lernen muss zu leben, sorgt dafür, dass man einfach mehr Kraft und mehr Power hat und nicht ständig das Burnout-Gefühl über sich schweben hat. Lena Meyer-Landrut , RPR1

Anzeige

Anzeige

Lena Meyer-Landrut: Für was sie sich Zeit nimmt – und für was nicht

Wie man sich Selbstpflege bei Lena vorstellen kann, deutete sie ebenfalls im Gespräch mit RPR1 an. Anstatt Sprachnachrichten zu versenden, treffe sie sich mit Freunden lieber und rede "dann persönlich über die Dinge": "Und sei es dann einfach nur eine Stunde auf einen Kaffee. Wir finden es schön, dass wir uns über die Dinge neugierig unterhalten können und nicht vorher schon alles per WhatsApp geklärt haben." Bei Beauty-Behandlungen entspannt Lena hingegen selten, wie sie einst im Gespräch mit der "Vogue" sagte. "Irgendwie gönne ich mir das nicht und nehme mir nicht so richtig die Zeit dafür." Zur Kosmetik gehe sie "maximal einmal im halben Jahr". "Kosmetik-Treatments stehen nicht ganz oben auf meiner Prio-Liste", so Lenas Worte.

So oder so – Lena hat gelernt, auf sich zu achten. Sie ist angekommen, wie auch ein Instagram-Post der Musikerin zeigt. Sie fühle "Frieden und Dankbarkeit dafür, dass ich so ein fucking Glück habe".

Gesund und sicher zu sein, Familie und Freunde zu haben, bei denen ich mich fallen lassen kann. Jeden Tag etwas machen zu dürfen, was ich liebe. Die Möglichkeit entscheiden zu können, frei denken und handeln darf. Meine Fresse ist das unglaublich! Lena Meyer-Landrut , Instagram

Lena Meyer-Landrut nach ihrem ESC-Gewinn in 2010. © REUTERS/Bob Strong

Lena Meyer-Landrut: Ihr Werdegang

13 Jahre ist es her, dass Lena mit "Satellite" den Eurovision Song Contest gewann. 2011 trat sie mit dem Lied "Taken by a Stranger" erneut an und erreichte den zehnten Platz. Die Musikerin arbeitet gelegentlich als Model, darunter für L’Oreal, oder als Markenbotschafterin für die Beauty-Kosmetik-Serie von Yves Saint Laurent. Seit 2013 war sie immer wieder als Coach bei "The Voice Kids" aktiv und verließ den roten Drehstuhl immerhin einmal als Gewinnerin.