Liebevolle Hommage: Tallulah Willis öffnet ihr Herz für ihren Vater Bruce

Seit sich Bruce Willis (69) nach der Demenz-Diagnose aus dem Schauspielgeschäft und der Öffentlichkeit zurückzog, gibt es nur selten Updates durch seine Familie. Jetzt machte seine Tochter Tallulah (30) ihrem schwerkranken Vater per Instagram eine rührende Liebeserklärung.

In seinen Filmen war Bruce Willis meistens "unkaputtbar", trotzte größten Widerständen. Im Privatleben musste er schmerzhaft erkennen, dass man vor Krankheiten nicht gefeit ist: Im Frühjahr 2022 gab seine Familie bekannt, dass der Held aus Kult-Filmen wie "Die Hard" und "Pulp Fiction" an der Sprachstörung Aphasie erkrankt sei und daher seine Karriere beende. Rund ein Jahr später wurde bekannt, dass er zudem an frontotemporaler Demenz leide.

Seither zog sich Willis nicht nur - nach insgesamt 148 Rollen in Kino- und TV-Projekten - aus dem Rampenlicht, sondern komplett aus der Öffentlichkeit zurück. Wenn etwas über seinen aktuellen Zustand veröffentlicht wird, dann tun dies seine Angehörigen. Ex-Ehefrau Demi Morre und die gemeinsamen Töchter Rumer (36), Scout LaRue (33) und Tallulah Belle (30) oder seine aktuelle Ehefrau Emma Heming, mit der er die Töchter Mabel Ray (12) und Evelyn Penn (10) hat, posten vor allem auf Instagram immer wieder mal Beiträge, auf denen auch Bruce zu sehen ist.

Tallulah über ihren Vater Bruce Willis: "Er ist stabil"

Jetzt hat Tallulah sich auf Instagram bei ihren 420.000 Followern mit drei gemeinsamen Bildern mit ihrem Vater und einer rührenden Liebeserklärung gemeldet. "Hey, ich liebe diesen Kerl so sehr und Gefühle zu spüren, ist eine harte Sache, aber ich bin so dankbar, sie jetzt durch mich hindurch fließen zu lassen, anstatt mich davon zu trennen!", schrieb sie.

Die drei Bilder in dem Post scheinen nicht tagesaktuell zu sein. Tallulah schrieb dazu: "Aus den immerwährenden Archiven". Auf jeden Fall zeigen die Bilder einen gut gelaunten Bruce Willis. Aber es gebe auch andere Tage, wie Tallulah bei einem Auftritt in der Show "Today" vor Kurzem berichtete. "Er ist stabil, was in dieser Situation gut ist, aber auch hart", meinte sie. Sie fuhr fort: "Es gibt schmerzhafte Tage, aber auch viel Liebe."

Seine Familie beschützt Bruce Willis

Auf Familienleben legte der 1955 in Deutschland (Idar-Oberstein) geborene Schauspieler immer Wert. Nachdem seine erste Ehe mit Demi Moore (61) 2000 scheiterte, gab sich Willis die Schuld. "Ich hatte das Gefühl, als Vater und Ehemann versagt zu haben, weil ich es nicht auf die Reihe bekommen habe." Er und Demi blieben gute Freunde. Willis war 2005 Gast bei Demi Moores Hochzeit mit Ashton Kutcher (46), und die beiden waren auch dabei, als sich Bruce und Emma 2009 das Ja-Wort gaben.

Von dem wunderbaren Familienverhältnis profitiert Bruce Willis heute, denn seine Lieben halten bedingungslos zu ihm und schützen ihn. Liebe ist stärker als der stärkste Hollywood-Held.