Das Wichtigste in Kürze Vor rund einem Jahr wurde bei Hollywood-Star Bruce Willis eine Aphasie festgestellt.

Nun eine weitere schlimme Diagnose: Der Ex-Action-Star leidet an Demenz.

Es sind traurige Nachrichten, die die Familie von Hollywood-Star Bruce Willis nun mit der Öffentlichkeit teilt. Rund ein Jahr nach seiner Aphasie-Diagnose ist klar: Der Schauspieler leidet an Demenz.

Klare Diagnose: Action-Star Bruce Willis leidet an Frontotemporaler Demenz

Es sind erschütternde Neuigkeiten, die die Familie von Bruce Willis nun unter anderem über die Social-Media-Plattform Instagram teilt. So schreibt Bruces Ex-Frau Demi Moore in einem emotionalen Statement:

Seit wir im Frühjahr 2022 die Aphasie-Diagnose von Bruce bekannt gegeben haben, ist Bruces Zustand fortgeschritten und wir haben jetzt eine spezifischere Diagnose: Frontotemporale Demenz (bekannt als FTD). Leider sind Kommunikationsschwierigkeiten nur ein Symptom der Krankheit, mit der Bruce konfrontiert ist. Das ist zwar schmerzhaft, aber es ist eine Erleichterung, endlich eine klare Diagnose zu haben. Demi Moore/Instagram

Eine Heilung für Bruces Krankheit gebe es heutzutage noch nicht. Wie die Schauspielerin schreibt, hoffe sie aber, dass sich das in Zukunft ändern werde. Sie und ihre Familie hoffe auf die Medienaufmerksamkeit, die Krankheit stärker in den Fokus zu rücken. Inbesondere der Tatsache geschuldet, dass die Frontotemporale Demenz die häufigste Art der Demenz bei Menschen unter 60 sei.

Die Familie des einstigen Action-Stars sei davon überzeugt, dass er seine Krankheit nutzen würde, um anderen zu helfen. Das übernehmen nun seine Angehörigen für ihn. Auf der Website "www.theaftd.org" schreiben sie:

Bruce hat immer daran geglaubt, seine Stimme in der Welt einzusetzen, um anderen zu helfen und das Bewusstsein für wichtige Themen sowohl öffentlich als auch privat zu schärfen. Demi Moore/ , "www.theaftd.org"

Zustand verschlechtert sich: So geht es Bruce Willis mit Demenz-Diagnose

Bruces Angehörigen teilten nicht nur die Diagnose mit der Öffentlichkeit, sondern sprachen auch ganz offen über den Zustand ihres "geliebten Ehemanns, Vaters und Freundes". Und der dürfte vielen Fans des Schauspielers Sorge bereiten. Wie es in dem Statement heißt, schreite der Zustand des Ex-"Pulp Fiction"-Stars voran. In Anbetracht seiner Krankheit kein gutes Zeichen. Dennoch betont Demi, sie und ihre gemeinsamen Kinder mit Bruce würden alles dafür tun, ihm ein "möglichst erfülltes Leben" zu gewährleisten.

Nicht nur für die Familie und die Fans des Schauspielers sind es schwierige Momente, wie bei einem Blick auf Demis Instagram-Post klar wird. Zahlreiche Kollegen des Kinohelden - Bruce spielte unter anderem in "Stirb langsam", "Pulp Fiction" oder "Armageddon" mit - bekunden ihr Mitgefühl in den Kommentaren und machen klar: In Gedanken sind sie bei Bruce und seiner Familie. Neben dem Bild, das Bruce in Shorts am Strand zeigt, schreibt beispielsweise Demi Lovato: "Ich sende euch so viel Liebe". Rita Wilson, die Frau von Hollywood-Star Tom Hanks, schreibt: "Danke, dass ihr das mit uns teilt. Ich sende Bruce und der gesamten Familie viel Liebe."

Zuletzt erinnert die Familie daran, was Bruce im Leben immer besonders wichtig gewesen ist. Sie schreibt: