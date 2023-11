Lilly Becker frisch verliebt: Jetzt präsentiert sie ihre neue Liebe auf dem Red Carpet

Im Mai 2018 machten Lilly Becker (47) und Boris Becker (55) ihre Trennung öffentlich. Danach war die Holländerin lange Single. Das ist vorbei. Bei einem Event in Dubai präsentierte Lilly ihre neue Liebe. Auch er ist dick im Sportgeschäft.

Thorsten Weck (55) ist Inhaber einer Sportmanagmentfirma, die auch Profis beratend unterstützt. Weck ist der neue Mann an Lilly Beckers Seite. Beide präsentierten sich glücklich bei einem Event eines privaten Investorenclubs in Dubai, wie "Promiflash" berichtete.

Endlich wieder ein Liebes-Ass für Lilly Becker

Wie Sharely "Lilly" Becker dem Magazin "Bunte" verriet, lernte sie Thorsten Weck in einer schwierigen Phase kennen: Ihr Ex-Mann Boris, Vater des gemeinsamen Sohnes Amadeus (13), stand gerade in London vor Gericht und musste kurze Zeit später ins Gefängnis. Im Interview bezeichnete es Lilly als "Schicksal", dass sie Weck kennenlernte. "Er ist eine große, mentale Stütze. Er bringt mich zur Ruhe", sagte sie im Interview.

Seit Sommer 2023 zeigen sich die beiden immer häufiger gemeinsam in der Öffentlichkeit, gehen gemeinsam bei Events über den roten Teppich und stehen auch auf gemeinsamen Fotos in den sozialen Medien zu ihrer Beziehung. In einem RTL-Interview schwärmte Becker: "Er ist auch Vater, war auch Ehemann. Er bringt Ruhe mit, er ist lustig und er ist lieb". "Promiflash" berichtete über den Termin in Dubai: "In eleganten Looks posierten die zwei superglücklich für die Fotografen und schmachteten sich verliebt an."

Das hört sich nach einem Liebes-Ass für die beiden an.