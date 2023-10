Macht sie ihre Liebe endgültig offiziell? Taylor Swift erneut im Stadion gesichtet!

Glück in der Liebe war Taylor Swift (33) bislang meist nur kurzfristig beschert. Nun aber scheint Footballspieler Travis Kelce (33) ihr Herz erobert zu haben - und zwar so richtig.

Anzeige

Kein Versteckspiel: Taylor Swift bekennt Farbe

Taylor Swift scheint wieder glücklich zu sein: Im April endete überraschend ihre Beziehung mit Joe Alwyn (32), die sechs Jahre gehalten hatte. Nun spricht sehr vieles dafür, dass die Sängerin ihr neues Liebesglück in Travis Kelce gefunden hat.

Dass die beiden sehr voneinander angetan sind, ist bereits seit einigen Monaten bekannt. Als Tay zum zweiten Mal bei einem Spiel seiner Mannschaft, den Kansas City Chiefs, gesichtet wurde, schien klar zu sein: Die beiden meinen es ernst!

Anzeige

Anzeige

Im Clip: Alles zu den Dating-Gerüchten von Taylor und Travis

Taylor Swift brachte ihre Hollywood-Clique mit

Denn zu diesem Spiel im MetLife Stadium in New Jersey war Taylor Swift nicht allein gekommen, sondern hatte gleich eine ganze Schar von Freunden und Freundinnen mitgebracht, darunter die Hollywood-Stars Blake Lively (36), Ryan Reynolds (46), Hugh Jackman (54), Sabrina Carpenter (24) und Antoni Porowski (39).

Taylor Swift brachte zum Spiel in New Jersey einige Star-Freunde mit, unter anderem Blake Lively, Ryan Reynolds und Hugh Jackman © IMAGO/USA TODAY Network

Außerdem dabei: Schauspielerin Sophie Turner (27), die sich gerade im Scheidungsprozess von Joe Jonas (34) befindet. Der ist pikanterweise ebenfalls einer von Taylor Swifts Ex-Freunden - der Sänger hatte sie 2008 in einem 27 Sekunden kurzen Telefonat nach drei Monaten Beziehung abserviert! Aktuell scheinen die beiden Frauen unzertrennlich zu sein, sollen in New York sogar zusammen wohnen!

Solch enge Vertraute mit dem neuen Lover bekannt zu machen, heißt bekanntlich normalerweise: Hier handelt es sich um mehr als einen Flirt! Dass Taylor Swift während des Spiels überdies sehr vertraut mit Travis' Mama Donna Kelce sowie Brittany Mahomes (28), der Gattin des Kansas-City-Chiefs-Quaterback Patrick Mahomes (28), wirkte, befeuerte nur diesen Eindruck.