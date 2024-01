Nach dem Tod von Christian Oliver: Das erste Statement von seiner Witwe Jessica Klepser

Nach dem tragischen Flugzeugabsturz in der Karibik, bei dem Schauspieler Christian Oliver (1972-2024) und seine beiden Töchter am 4. Januar starben, hat sich nun erstmals seine Frau Jessica Klepser geäußert.

Am 5. Januar veröffentlichte Amy Jordan, die Inhaberin des Unternehmens Wundabar Pilates, bei dem Klepser als Pilateslehrerin arbeitet, eine emotionale Erklärung. Diese stamme "von Jessica Klepser und ihrer Familie", heißt es auf der Wundabar-Seite: "Wir sind zutiefst traurig über den tragischen Flugzeugunfall am 4. Januar 2024, bei dem unsere geliebten Familienmitglieder ums Leben kamen."

Die beiden Kinder werden "schmerzlich vermisst"

Dann wird an Madita (12) und Annik (10) erinnert, die gemeinsamen Kinder von Oliver und Klepser. 2021 hatten die beiden die Scheidung eingereicht, die aber angeblich noch nicht vollzogen wurde: "Madita, eine lebhafte Schülerin der 7. Klasse der Louis Armstrong Middle School, war für ihren lebhaften Geist bekannt und zeichnete sich durch akademische Leistungen, Tanz, Gesang und Auftritte aus. Annik, eine Schülerin der vierten Klasse der Wonderland Ave Elementary School, wurde für ihr sanftes, aber starkes Auftreten gewürdigt. Sie war immer die Erste, die ein freundliches Wort oder eine tröstende Umarmung anbot. Zu ihren Leidenschaften gehörten Basketball, Schwimmen und verschiedene Kunstformen." Weiter heißt es: "Die tiefe Verbundenheit, das ansteckende Lachen und der Abenteuergeist, die Madita und Annik teilen, werden in ihren Gemeinden schmerzlich vermisst werden."

Die Erklärung endet mit der Bitte um Privatsphäre für die Familie "in dieser schwierigen Zeit".

Es werden Spenden gesammelt

Amy Jordan schrieb zu dem Statement, dass es eine "außerordentlich schwere Zeit" für Jessica Klepser sei, die den Regionalbereich Los Angeles leitet. Sie selbst lege den Schwerpunkt nun darauf, ihr zu helfen. Eine Freundin von Klepser, Sarah Silverman, hat einen Spendenlink für die Familie eingerichtet. Es wird um Geld anstelle von Blumen gebeten. "Ihre Spenden werden dazu beitragen, die Kosten für die Rückkehr von Christian und den Mädchen nach Hause, für Bestattungs- und Gedenkfeiern sowie Rechtskosten zu decken und werden einen großen Beitrag zur Unterstützung von Jessica und der Großfamilie in dieser furchtbar schwierigen Zeit leisten", heißt es auf der Spendenseite. Wie "People" berichtet, wurden schon fast 50.000 US-Dollar gesammelt und damit die Hälfte des Spendenziels von 100.000 US-Dollar erreicht.

Christian Oliver wollte am Donnerstag mit seinen Töchtern aus einem Karibikurlaub zurückkehren, als das kleine Flugzeug auf dem Flug von der Touristeninsel Bequia in Richtung des Inselstaats St. Lucia abgestürzte. Dabei kam auch der Pilot ums Leben.

Bekannt durch "Alarm für Cobra 11"

Oliver erlangte in Deutschland vor allem durch seine Rolle in der Action-Serie "Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei" Berühmtheit. An der Seite von "Cobra 11"-Urgestein Erdogan Atalay (57) spielte er von 2002 bis 2004 Hauptkommissar Jan Richter. Er äußerte sich bereits zu dem Unglück: "Es ist absolut grauenvoll und meine Gedanken sind bei der Mutter. Die Vorstellung, als Elternteil zurückzubleiben und dieses Grauen ertragen zu müssen, ist unbeschreiblich."

Auch international feierte Oliver Erfolge vor der Kamera. So wirkte er etwa in Steven Soderberghs (60) Thriller "The Good German - In den Ruinen von Berlin" an der Seite der Oscar-Preisträger Cate Blanchett (54) und George Clooney (62) mit, ebenso wie in "Operation Walküre - Das Stauffenberg-Attentat" mit Tom Cruise (61).