Trauer um Cindy Williams. Die US-Schauspielerin ist nach kurzer Krankheit im Alter von 75 Jahren gestorben.

US-Schauspielerin Cindy Williams nach kurzer Krankheit gestorben

Trauer um Schauspielerin Cindy Williams. Die US-Amerikanerin, die in zahlreichen Serien und Filmen wie "Laverne & Shirley" zu sehen war, ist im Alter von 75 Jahren gestorben. Das gaben ihre Kinder Zak und Emily Hudson gegenüber CNN bekannt. Cindy sei nach "kurzer Krankheit" gestorben, wie es weiter heißt.

Der Tod unserer lieben, urkomischen Mutter, Cindy Williams, hat uns unüberwindbare Traurigkeit gebracht, die wir nicht in Worte fassen können. Sie zu kennen und zu lieben war unserer Freude und unser Privileg. Sie war einzigartig, wunderschön, großzügig und hatte einen brillanten Sinn für Humor und einen schillernden Geist, den jeder liebte." Zak und Emily Hudson/CNN

Weitere Informationen zur Art der Krankheit gaben die Geschwister nicht bekannt.

Sie war über 50 Jahre erfolgreich: Trauer um Cindy Williams

Cindy Williams konnte auf eine lange Karriere zurückblicken. Mehr als 50 Jahre stand sie immer wieder für verschiedene Serien und Filme vor der Kamera. Zu sehen war sie unter anderem in "American Graffiti", "Rude Awakening", "Getting By" und "Laverne & Shirley".

Wie "Hollywood Reporter" berichtet, soll Cindys Stern auf dem "Walk of Fame", den sie 2004 verliehen bekam, im Andenken an sie geschmückt werden.

