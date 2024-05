Neues Pärchenbild von Iris Klein und Stefan sorgt wieder für Gesprächsstoff

Reality-Star Iris Klein (56) feiert ihre Liebe mit ihrem neuen "Teddybären", Stefan Braun (47). Er postete ein neues Pärchenbild, auf dem sie sich romantisch anschmachteten.

Anzeige

Kein Versteckspiel! Iris Klein, in Scheidung lebende Noch-Gattin von Peter (57), steht zu ihrer neuen Liebe. Stefan Braun, selbständiger Unternehmer aus dem nordrhein-westfälischen Olpe, hat ihr Herz erobert - und alle Welt darf und soll es wissen und sehen.

Am Donnerstag postete Stefan auf seinem Insta-Account ein Pärchenbild. Darauf zeigen sich beide in feschem Trachten-Outfit - aber das Entscheidende ist der Blick, den sie einander zuwerfen. "Sie schmachten sich an", jubelte "Promiflash". Braun schrieb dazu: "Die besten 20 Jahre liegen noch vor uns." Die "Promi Big Brother"-Kandidatin reagierte prompt und mit zwei Herz-Emojis.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Iris Klein genießt ihr Glück im Nobelhotel

Die "besten 20 Jahre" wollen Iris und Stefan wohl richtig genießen. Nach dem Pärchenbild-Shooting machten beide einen Ausflug nach Bonn, wo sie im mondänen Kameha Grand direkt am Rhein residierten.

In Bonn gönnten sich die beiden am Vatertag einen Abstecher zum Bikini Beach, Bonns einzigen Beachclub. Dort genossen sie Drinks, Partymusik und sich. "Geile Party hier", meldete sich Iris mit einer Instagram-Story bei ihren 530.000 Followern und zeigte in einer weiteren auch kurz ihren Stefan an ihrer Seite. Auch Stefan postete eine Story.

Anzeige

Anzeige

Fans verteidigen das Liebesglück von Iris Klein und Stefan Braun

Der nächste Reisehöhepunkt steht wohl unmittelbar bevor. Iris teilte in einem weiteren Post die Wetteraussichten für die kommende Woche für Miami. Dort hat's Temperaturen über 30 Grad, die Iris mit einem erfreuten "Wow! Bald geht's los ..." kommentiert. Da dürfte es demnächst - wieder zu zweit? - über den großen Teich gehen.

Natürlich gab es zu Stefans Post mit dem Pärchenbild auch wieder negative Kommentare. Ein Fan zeigte sich darüber fassungslos: "Manche Kommentare sind unterirdisch. Wie kann man so verbittert und neidisch sein? Wie kann man so bösartige Dinge vom Stapel lassen?" Die meisten Fans indes freuten sich für Stefan und Iris und ihr Liebesglück. Einer zeigte sich begeistert und hatte gleich noch einen guten Tipp: "Schönes Bild. Alles Glück der Welt. Lasst die armen Seelen labern, haben nichts in ihrem Leben."